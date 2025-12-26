WhatsApp ha lanzado una actualización de diseño para su aplicación en iPhone que se implementará antes de finalizar 2025. La novedad más destacada es la incorporación de una nueva pestaña llamada ‘Tú’ en la barra de navegación inferior, que ahora muestra la foto de perfil del usuario y centraliza los ajustes personales.

Esta barra inferior fue rediseñada para adaptarse al estilo Liquid Glass, una característica visual introducida por Apple en iOS 26. Inspirado en el vidrio, este diseño ofrece un efecto translúcido y dinámico que suaviza la apariencia y genera una sensación de profundidad y movimiento en la interfaz.

Los cambios que se vienen sólo para usuarios de Iphone

Al ingresar a la pestaña ‘Tú’, los usuarios encuentran una reorganización de los ajustes: la parte superior exhibe la foto de perfil y el nombre, seguida por opciones relacionadas con el avatar, listas de difusión, mensajes destacados y dispositivos vinculados. Más abajo se ubican las configuraciones de cuenta, privacidad, chats, notificaciones, almacenamiento y datos, junto con secciones de ayuda, invitaciones a amigos y el acceso al Centro de cuentas.

Fuera de esta renovación en la barra inferior, la apariencia general de WhatsApp en iPhone permanece sin cambios significativos, manteniendo la familiaridad para los usuarios.

Además del rediseño, WhatsApp ha introducido funciones que mejoran la comunicación. Ahora, cuando una llamada o videollamada no es atendida, el usuario puede grabar y enviar un mensaje de voz o vídeo desde la pantalla de llamada perdida, eliminando la necesidad de abrir el chat para hacerlo manualmente. Esta función actúa como un buzón de voz moderno integrado en la aplicación.

En cuanto a los chats de audio, la plataforma ha mejorado su soporte tanto en grupos como en conversaciones individuales, permitiendo iniciar conversaciones de voz en tiempo real dentro de los grupos sin recurrir a llamadas tradicionales.

Por último, la nueva función de privacidad avanzada en los chats ofrece un mayor control sobre quién puede interactuar con los mensajes, mejorando la seguridad y personalización de la experiencia del usuario.

El estilo Liquid Glass, que Apple presentó en junio de 2025, se caracteriza por su interfaz gráfica fluida y translúcida que combina propiedades ópticas del vidrio con efectos de movimiento que responden al contexto visual en tiempo real. Aplicaciones como Apple Music ya utilizan este diseño, donde controles y barras reflejan y refractan el fondo, generando una experiencia visual envolvente sin distraer del contenido principal.