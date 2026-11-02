La pelea entre Santi Maratea y la China Ansa en la grabación de PH, Podemos Hablar volvió a poner bajo la lupa las colectas del influencer. Pero más allá del cruce televisivo, los números de la campaña para Independiente permiten ver un mecanismo complejo que combina solidaridad, estructura jurídica y costos operativos.

La campaña comenzó en abril de 2023, cuando el club de Avellaneda atravesaba una crisis económica profunda. Maratea se propuso reunir 20 millones de dólares para afrontar parte de las deudas. Finalmente, logró juntar aproximadamente 3,5 millones de dólares.

El fideicomiso y sus costos

Los fondos ingresaban a un fideicomiso creado para administrar el dinero destinado a las obligaciones del club. Pero esa estructura también implicaba gastos de funcionamiento.

Según reconstruyeron en el programa Gossip, los costos de abogados, contadores y otros servicios necesarios para sostener el fideicomiso alcanzaban alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Mantener abierta la campaña sin una recaudación suficiente podía terminar consumiendo parte de los fondos.

La comisión que generó sospechas

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la remuneración prevista para el influencer por su participación en la iniciativa. De acuerdo con el informe presentado en Gossip, Maratea habría tenido derecho a cobrar una comisión cercana a los 10.000 dólares por su trabajo en el fideicomiso.

Los números detrás de la colecta de Maratea para Independiente: fideicomiso, comisión y cuál fue el destino de los fondosLos números detrás de la colecta de Maratea para Independiente: fideicomiso, comisión y cuál fue el destino de los fondos

"Ahí salta que él cobraba una comisión. Él dijo que era una especie de trabajo", explicó el periodista Álvaro Norro. La controversia creció cuando comenzaron a circular críticas sobre el manejo del dinero. Frente a esa situación, Maratea sostuvo que renunciaba a cobrar esos honorarios y que donaría el monto.

A dónde fue el dinero

Finalmente, Independiente recibió los fondos reunidos. Una parte importante se destinó a resolver obligaciones relacionadas con la transferencia de Cecilio Domínguez al América de México, una deuda que acumulaba intereses y mantenía al club inhibido para incorporar jugadores.

El antecedente del refugio de animales

La pelea en PH también reflotó otra colecta: la de El Refugio de Eli, en Adrogué, iniciada en febrero de 2021 tras un incendio. La campaña se fijó como meta 10 millones de pesos para reconstruir las instalaciones y edificar una vivienda para la dueña del predio.

Años después, una visita al lugar derivó en una denuncia pública sobre obras inconclusas. Maratea respondió con un video en el que precisó que la recaudación final había alcanzado los 18,5 millones de pesos. Detalló que destinaron 18.081.379 pesos entre mano de obra, honorarios de arquitectas, platea de hormigón, cámaras sépticas y un sistema integral de agua. Los más de 400.000 pesos restantes cubrieron tareas de agrimensura, la escrituración del inmueble y el pago de deudas históricas de servicios.

El influencer rechazó los cuestionamientos sobre fallas estructurales y adjudicó el deterioro de maderas o paredes a la falta de mantenimiento cotidiano tras cinco años de entrega.

El cruce en PH

Durante la grabación del programa de Telefe, la periodista Josefina "la China" Ansa le consultó a Maratea qué se recriminaría a sí mismo si estuviera en el lugar de los donantes. Mencionó que la historia del refugio de perros había quedado "inconclusa".

Maratea reaccionó con molestia, cuestionó el trabajo de investigación de la periodista y la acusó de replicar información incompleta sin chequear los hechos. La discusión subió de tono y la producción tuvo que frenar la grabación durante 20 minutos. El propio conductor, Andy Kusnetzoff, debió interceder para calmar los ánimos.