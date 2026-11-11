Hay imágenes que se miran y se olvidan. Y hay otras que permanecen, que conmueven incluso después de haberlas visto varias veces y que tienen la capacidad de despertar sentimientos profundos. Lo que ocurrió durante la despedida del papa León XIV en Buenos Aires pertenece a ese segundo grupo.

La noche, la multitud, las luces y una canción que forma parte de la vida espiritual de generaciones enteras construyeron una escena extraordinaria. En el encuentro con los jóvenes, frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, comenzó a escucharse “Alma Misionera”. Miles de personas acompañaron la melodía mientras el Pontífice también movía sus labios, sumándose a un canto que se transformó en una expresión colectiva de fe y esperanza.

No fue solamente una despedida. Fue uno de esos momentos en los que la emoción parece detener el tiempo.

La canción que unió a miles de corazones

“Alma Misionera” tiene algo especial. Su música sencilla y su mensaje de entrega, solidaridad y servicio la convirtieron en una de las canciones más queridas de la comunidad católica. Para muchos, escucharla significa volver a los recuerdos de la infancia, a un retiro espiritual, a una celebración familiar o a una peregrinación compartida.

Pero esta vez tuvo un significado diferente.

Mientras las voces se elevaban, el papa León XIV acompañaba la canción en medio de una multitud que había llegado para verlo, escucharlo y compartir un acontecimiento histórico. Las imágenes reflejan esa combinación de alegría y nostalgia que aparece cuando algo profundamente esperado está llegando a su fin.

En el cielo, los fuegos artificiales acompañaron la escena. Abajo, una multitud seguía cantando. Y en el centro de todo estaba el Papa, participando de un instante que quedaría grabado en la memoria de los presentes.

Una despedida que se convirtió en un abrazo colectivo

La visita de León XIV a la Argentina estuvo marcada por encuentros multitudinarios y gestos de cercanía. Pero la música consiguió algo que ningún discurso puede reemplazar: unir durante unos minutos a miles de personas alrededor de una misma emoción.

En esa despedida había familias, jóvenes y fieles que llegaron desde distintos lugares. Cada uno con su historia, sus preocupaciones, sus agradecimientos y sus esperanzas. Sin embargo, cuando comenzó a sonar “Alma Misionera”, todas esas historias parecieron encontrarse en una sola voz.

La canción habla de ponerse al servicio de los demás, de llevar esperanza donde hace falta y de encontrar en la fe una razón para seguir adelante. Un mensaje que, en medio de tantas dificultades cotidianas, adquirió una fuerza particular.

Quizás por eso las imágenes conmueven tanto. Porque detrás de esa multitud también hay personas que buscan consuelo, que agradecen, que recuerdan a sus seres queridos o que simplemente necesitan volver a creer que todavía existen momentos capaces de unirnos.

La emoción de aquella noche no estuvo únicamente en la presencia del Papa. Estuvo también en las miles de personas que encontraron en una canción una manera de expresar lo que sentían.

Un video para mirar con el corazón

En una época en la que las redes sociales están llenas de imágenes que pasan a toda velocidad, hay videos que merecen detenerse unos minutos.

La despedida de León XIV al ritmo de “Alma Misionera” es uno de ellos.

No hace falta haber estado allí para sentir algo de lo que sucedió. Alcanza con escuchar la música, observar a la multitud y descubrir cómo una melodía conocida puede adquirir un significado completamente nuevo.

Es un recuerdo de la visita del Papa a la Argentina, pero también una invitación a pensar en el valor de la esperanza, la solidaridad y los encuentros que nos acercan.

Porque a veces una canción puede decir mucho más que un discurso. Y porque hay despedidas que, lejos de terminar cuando se apagan las luces, siguen viviendo en el corazón de quienes las presenciaron.

Dale play al video y reviví uno de los momentos más conmovedores de la visita del papa León XIV a la Argentina.