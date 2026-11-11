León XIV compartió una multitudinaria vigilia con jóvenes en Palermo: "Vayan y anuncien"

El papa León XIV vivió este martes 10 de noviembre una jornada marcada por la fe y el contacto con los fieles. Después de viajar a Córdoba, donde celebró una misa multitudinaria y mantuvo un encuentro con representantes de la Iglesia local, regresó a la ciudad de Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El encuentro, que ofició de cierre del tercer día de la visita papal en la Argentina, reunió a miles de jóvenes de distintos puntos del país, tuvo como protagonistas las historias de vida, las inquietudes y las búsquedas espirituales de una generación que encontró en el Pontífice un espacio para expresar sus experiencias y plantear sus preguntas.

La vigilia, que comenzó poco después de las 20.15, había sido solicitada especialmente por León XIV y quedará en el recuerdo como uno de los momentos centrales de su visita pastoral a nuestro país.

León XIV, en Córdoba

León XIV en Córdoba: una misa multitudinaria y el encuentro con la Iglesia local

La jornada del Papa comenzó temprano con su viaje a la provincia de Córdoba. Arribó al aeropuerto Ambrosio Taravella cerca de las 9, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi. Su primera actividad fue la celebración de una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA, ante una multitud de fieles que llegaron desde distintos puntos de la Argentina.

Durante la celebración, el Pontífice transmitió un mensaje de fe y compromiso cristiano. Al finalizar, recorrió las instalaciones en el papamóvil y saludó a quienes se habían acercado para verlo.

También pasó por el Arzobispado, desde cuyo balcón saludó a los cordobeses que lo esperaban en las calles. Allí expresó: "Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme. Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo".

Por la tarde, León XIV mantuvo un encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. En ese espacio reflexionó sobre la vocación, el servicio y la necesidad de mantener a Dios en el centro de la misión de la Iglesia. Antes de partir, también recibió testimonios y consultas de representantes de distintas comunidades religiosas.

El regreso a Buenos Aires y el camino hacia Palermo

Después de completar sus actividades en Córdoba, el Papa emprendió el regreso a Buenos Aires. El avión partió del aeropuerto Ambrosio Taravella a las 16.55 y aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 18.10.

Desde allí se trasladó a la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, donde permaneció para descansar durante poco más de una hora.

Luego retomó su agenda y se dirigió hacia Palermo, donde lo esperaba una multitud en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

El último tramo del recorrido lo realizó en el papamóvil, avanzando lentamente entre los fieles que se habían congregado sobre la avenida Del Libertador. Saludó a quienes lo esperaban detrás de las vallas y hasta detuvo su marcha para bendecir a varios bebés.

La llegada al escenario fue recibida con una ovación y cánticos de los jóvenes, que esperaban desde hacía horas para compartir el encuentro.

"Vayan y anuncien", el mensaje de León XIV en el cierre de la vigilia con los jóvenes en Palermo - Foto: Captura

Historias de adicciones, vocaciones y jóvenes que buscan vivir su fe

Uno de los momentos más significativos de la vigilia fue la participación de jóvenes que compartieron sus historias personales frente al Papa.

Los testimonios abordaron distintas realidades: la recuperación de las adicciones, el descubrimiento de una vocación religiosa, el compromiso con los sectores más vulnerables y las dificultades para integrar la fe con las responsabilidades laborales y cotidianas.

El primero en hablar fue Agustín Cristian Schinca, de 25 años, quien relató su experiencia de consumo problemático de drogas, el alejamiento de su familia y el período en que llegó a vivir en la calle. Contó que comenzó a consumir a los 15 años, después de atravesar situaciones de bullying, y que encontró en la Familia Grande del Hogar de Cristo Moreno Sur un espacio de contención y recuperación.

"Hoy estoy de pie gracias a la Familia Grande del Hogar de Cristo, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era", expresó. También compartió cómo su acercamiento a la fe le permitió reconstruir su vida y comenzar a acompañar a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Otro de los testimonios fue el de Guadalupe Irupé Echavarría, de 31 años, oriunda de Corrientes, quien contó cómo descubrió su vocación religiosa y decidió consagrar su vida a Dios. La joven relató que durante mucho tiempo se resistió a seguir ese camino, hasta que encontró acompañamiento espiritual y pudo resolver sus dudas. Una pregunta de un sacerdote fue decisiva para su proceso: "¿Quién te dijo que ya es tarde?".

También participó Agustina Flores, una docente de 29 años que realiza tareas de voluntariado en barrios populares. Contó su experiencia de acompañamiento a niños y comunidades vulnerables, y las dificultades que supone sostener ese compromiso frente a situaciones que muchas veces exceden las posibilidades individuales.

Los testimonios permitieron mostrar distintas formas de vivir la fe: desde quienes encuentran en la Iglesia una oportunidad para salir adelante hasta quienes descubren un llamado al servicio y la vida religiosa.

Qué les respondió León XIV: la fe también se vive en el trabajo y en la vida cotidiana

El Papa escuchó las historias y respondió las inquietudes de los jóvenes, con especial atención a las dificultades que aparecen al intentar compatibilizar la vida espiritual con las obligaciones de todos los días.

Una de las preguntas fue planteada por Franco Pugliese, de 27 años, periodista deportivo y docente, quien contó que participa de actividades parroquiales y de voluntariado, pero que a veces siente una separación entre su vida de fe y sus responsabilidades laborales. León XIV respondió que no es necesario vivir esas dimensiones como realidades enfrentadas. Recordó los años de Jesús en Nazaret, su trabajo con las manos y su vida familiar, y explicó que también en las actividades ordinarias es posible encontrarse con Dios. "No tenemos que vivir dos vidas. No hay contraste o conflicto", señaló Y dejó una invitación concreta: "Cuando trabajes, estudies y compartas con tus amigos, hazlo con amor".

En otro momento, el Pontífice alentó a quienes sienten el llamado a la vida religiosa a no tener miedo de responder. "Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder", expresó.

También dedicó unas palabras a Agustina Flores, a quien agradeció su compromiso con los niños y el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones difíciles. La animó a no perder la esperanza y recordó que Dios no abandona a quienes se entregan al servicio de los demás.

León XIV, durante uno de los números musicales durante la vigilia con los jóvenes en Palermo

El lugar de la música: Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen

La vigilia combinó los testimonios y las reflexiones religiosas con distintas expresiones artísticas.

El escenario recibió las actuaciones de Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Maggie Cullen, Banuev y Tati Domínguez, entre otros artistas. También hubo un espectáculo de danza a cargo de un ensamble de bailarines.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Nahuel Pennisi interpretó Yo vengo a ofrecer mi corazón, el reconocido tema de Fito Páez.

León XIV siguió la presentación y aplaudió al músico después de su interpretación, en una escena que unió la música popular argentina con el clima de emoción que atravesó el encuentro.

También participaron los periodistas Sofi Martínez y Nacho Girón en la conducción, junto con figuras como Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Una oración por los jóvenes de América Latina y el mundo

La vigilia tuvo como hilo conductor la invitación evangélica "¡Ánimo, levántate! Él te llama", inspirada en el pasaje bíblico de Bartimeo.

El mensaje buscó transmitir que la juventud no debe quedar paralizada frente a las dificultades, sino encontrar motivos para recuperar la esperanza, descubrir un sentido para la propia vida y comprometerse con quienes más necesitan ayuda.

De esta manera, León XIV cerró una jornada que tuvo dos escenarios y un mismo mensaje: la fe debe expresarse en la vida concreta, en el acompañamiento de quienes sufren, en el servicio a los demás y en la capacidad de construir esperanza.