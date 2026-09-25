Las empresas tienen el reto de convertir la inteligencia sobre riesgos en la nube en procesos continuos de remediación impulsados por IA. Todo esto en entornos multinube complejos. Para lograrlo, deben identificar, priorizar y abordar riesgos críticos en aplicaciones, infraestructura y entornos operativos. El objetivo es ir más allá de la detección y abordar las causas fundamentales a escala empresarial.

El reto se trazó como plausible gracias a la alianza entre EPAM Systems Inc. y Wiz, líder en seguridad de nube e inteligencia artificial que ahora forma parte de Google Cloud.

La visión de los protagonistas

"La seguridad en la nube no termina con la identificación de un riesgo, ya que las organizaciones necesitan capacidades de ingeniería para actuar sobre esa inteligencia en aplicaciones e infraestructuras complejas", afirmó Alexandros Katsioulis, Head of Alphabet Business and Google Global Business Group de EPAM.

EPAM y Wiz se alían para reducir riesgos de la nube con IA

"Al combinar la inteligencia contextual sobre riesgos de Wiz con la experiencia de EPAM en ingeniería y modernización, ayudamos a nuestros clientes a abordar las causas fundamentales, fortalecer la resiliencia operativa y avanzar con mayor confianza en sus procesos de transformación de la nube y la IA", agregó.

Cómo funciona la plataforma Wiz AI-APP

Impulsada por Wiz Security Graph, la plataforma Wiz AI-APP proporciona una visión contextualizada de los activos, configuraciones, relaciones y rutas de ataque en la nube. Abarca desde el código y la nube hasta los entornos de ejecución, las aplicaciones de IA, el software como servicio (SaaS) y los entornos alojados personalizados.

EPAM aplica esta inteligencia en el marco de programas más amplios de modernización y seguridad de la nube. Ayuda a las organizaciones a implementar un ciclo integral de seguridad en Google Cloud, AWS, Microsoft Azure y otros entornos de nube.

De la visibilidad a la remediación

"A medida que la nube y la IA impulsan la próxima ola de innovación empresarial, surge el compromiso de ayudar a las organizaciones a avanzar rápidamente sin comprometer la seguridad", afirmó Nick Ross, VP de EMEA & LATAM Channels & Alliances de Wiz.

Como parte de este enfoque, los hallazgos se aprovechan para orientar el trabajo de modernización de aplicaciones, arquitectura de nube y remediación. Iniciativas como incorporar una capa de seguridad ofensiva, con expertos en seguridad defensiva, ofensiva y respuesta a incidentes, permiten evaluar si las vulnerabilidades identificadas pueden ser explotadas.

Esto ayudará a las empresas a distinguir entre una exposición potencial y los riesgos reales que requieren una acción inmediata de ingeniería.

La seguridad no se mide por vulnerabilidades encontradas

"La seguridad no debería medirse por el número de vulnerabilidades encontradas, sino por la reducción del riesgo explotable", afirma Eugene Dzihanau, Head of Cybersecurity Practice de EPAM.

"Al combinar un sistema de registro de los riesgos de seguridad y ponerlo a jugar con el modelo operativo que permite reducirlos de manera continua, las empresas pueden pasar de la visibilidad a la remediación y de la remediación a una resiliencia cibernética sostenida", agregó.

Como reflexionan los expertos de ambas compañías, identificar una vulnerabilidad no es lo mismo que demostrar que puede ser explotada o contener un ataque una vez que alguien ya ha aprovechado esa vulnerabilidad. Para conocer más sobre la alianza, los interesados pueden consultar el sitio oficial de EPAM.