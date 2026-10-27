La presencia reiterada de zorros en sectores urbanos de San Martín de los Andes llevó a la Asociación Protectora de Mascotas a pedir mayores cuidados para los gatos domésticos. La recomendación llega en medio de la preocupación de vecinos por la cantidad de felinos desaparecidos en la localidad.

Desde la organización aclararon que no hay pruebas para afirmar que los zorros estén detrás de esas desapariciones. Sin embargo, señalaron que la cercanía entre la fauna silvestre y las viviendas hace necesario tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo.

Recomiendan mantener a los gatos en lugares seguros

La principal medida es evitar que los gatos salgan solos a la calle. La asociación aconsejó mantenerlos dentro de las viviendas o en espacios cerrados donde puedan estar protegidos y no queden expuestos al contacto con animales silvestres.

La recomendación también busca reducir otros riesgos que enfrentan los felinos cuando recorren las calles sin supervisión. La organización pidió a los vecinos compartir el mensaje para que llegue a más familias, en especial a quienes buscan a sus mascotas.

La castración también ayuda a cuidar a los felinos

La asociación recordó que la castración es otra herramienta importante para el cuidado responsable. Por eso, convocó a la comunidad a colaborar con la castración de gatos que viven en la calle y no tienen un hogar.

Esta medida contribuye a controlar la población felina y a mejorar las condiciones de vida de los animales. Junto con la protección dentro de las casas y las salidas supervisadas, forma parte de las acciones que los vecinos pueden adoptar para cuidar a sus mascotas en San Martín de los Andes.