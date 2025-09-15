¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Susto de una vecina

Rescataron un zorro que ingresó a casa en Vista Alegre: qué hacer si ves fauna silvestre

Este lunes 15 de septiembre, personal de la Comisaría N°49 resguardó al animal, garantizando su seguridad y la de los vecinos.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 21:28
Personal de la Comisaría N°49 intervino este lunes alrededor de las 14:20 tras recibir un llamado de la propietaria de una vivienda ubicada en calle Francisco Moya, alertando sobre la presencia de un zorro en el patio de su domicilio.

La mujer solicitó asistencia inmediata por temor a que el animal pudiera atacar o sufrir algún daño. La comisión policial acudió rápidamente al lugar y, con autorización de la dueña, ingresó al patio para asegurar al zorro sin incidentes.

Traslado y resguardo del animal

El zorro fue trasladado inicialmente a la Dependencia Policial para su custodia. Posteriormente, cerca de las 17, personal de Guardafauna se presentó en la comisaría para retirar al animal y garantizar su traslado seguro, asegurando su conservación y bienestar.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades recordaron que la fauna silvestre está protegida por ley y que cualquier hallazgo similar debe ser informado de inmediato. Se enfatizó la importancia de no intervenir personalmente para evitar riesgos tanto para las personas como para los animales.

