Un peculiar momento se vivió en las costas del lago Gutiérrez en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Dos mujeres recorrían Playa Muñoz cuando se cruzaron con un ejemplar de zorro adulto. El animal, con un comportamiento habitual en la especie, se acercó a una mochila que había quedado en el suelo, comenzó a olfatearla en búsqueda de algo que fuera de su interés y eligió una remera.

La escena fue captada en video por una de las visitantes, y en él se puede escuchar la sorpresa de ambas cuando el animal sacó la prenda y rápidamente huyó hacia el bosque. "No hay que darles de comer" dijo quien filmaba, siguiendo una de las recomendaciones que siempre se recuerdan por parte de los guardaparques.

Los especialistas del Parque Nacional Nahuel Huapi insisten en la importancia de no alimentar a la fauna silvestre. Esto puede alterar su comportamiento natural, los vuelve dependientes del ser humano y puede generar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los animales.