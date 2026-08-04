La historia de Augusto Pacicco, un hombre de 39 años alojado en el Penal N° 5 de Villa María, Córdoba, despertó sorpresa y abrió interrogantes sobre los desafíos de la reinserción social tras el cumplimiento de una condena por narcomenudeo. Pese a poder gozar de la libertad condicional, el recluso le pidió al juez no salir de la cárcel porque se enamoró de otro preso.

La historia de Augusto Pacicco, quien encontró el amor tras las rejas

Pacicco concluyó una pena de dos años por narcomenudeo y estaba en condiciones de salir bajo el régimen de libertad condicional. Sin embargo, decidió permanecer en la unidad penitenciaria al considerar que aún no cuenta con las herramientas necesarias para afrontar la vida fuera del establecimiento.

Según explicó su defensor oficial, Rodrigo Altamira, el hombre presentó una nota ante la Justicia en la que manifestó que no se siente apto para cumplir con las condiciones que implicaría su regreso a la sociedad y teme recaer en consumos problemáticos vinculados a las drogas.

La decisión llamó la atención de los magistrados y de su propia defensa. El abogado relató que intentó persuadirlo para que reconsiderara su postura, aunque Pacicco mantuvo su posición durante todo el proceso judicial.

Un duelo, las adicciones y el camino hacia la recuperación

De acuerdo con el relato de su defensor, la historia personal de Pacicco estuvo marcada por un fuerte impacto emocional tras la muerte de su madre.

Antes de ser detenido, Pacicco había trabajado en el PAMI. Con el tiempo atravesó un consumo problemático de sustancias que derivó en situaciones de vulnerabilidad y posteriormente en su participación en actividades vinculadas a la venta de estupefacientes.

Durante su estadía en prisión comenzó un tratamiento orientado a abordar sus problemas de adicción. Según expresó ante la Justicia, considera que el acompañamiento que recibe dentro del sistema penitenciario es fundamental para sostener su recuperación.

El propio detenido argumentó que no tiene una red de contención sólida fuera del penal y que la posibilidad de incumplir las condiciones de la libertad condicional lo llevó a optar por permanecer donde siente mayor estabilidad.

Una relación afectiva que cambió su realidad

Otro aspecto central de la historia es el vínculo sentimental que desarrolló dentro de la cárcel. Según confirmó Altamira, Pacicco inició una relación con otro interno alojado en la misma unidad penitenciaria. Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció y ambos comenzaron los trámites necesarios para formalizar la unión mediante matrimonio.

La pareja también cumple una condena por delitos relacionados con el narcomenudeo, aunque en circunstancias diferentes, de acuerdo con las precisiones brindadas por la defensa.

Reinserción social: un desafío más allá de la condena

El caso de Pacicco expone una problemática que especialistas en salud mental y políticas penitenciarias analizan desde hace años: la dificultad que enfrentan muchas personas privadas de libertad al momento de reinsertarse en la comunidad. La falta de redes familiares, los antecedentes de consumo problemático, las dificultades laborales y el miedo a reincidir suelen convertirse en obstáculos para quienes recuperan la libertad.