Neuquén es una de las pocas provincias que cuenta con educación en contexto de privación de libertad dentro del Consejo Provincial. Así lo destacó Hugo Crljenko, director de la modalidad, en diálogo con Entretiempo por AM550.

Crljenko resaltó que desde esta gestión provincial se tomó la determinación política de darle forma a la modalidad. Se conformó la EPA 15 para la educación primaria, los CPEM 101 y 102 para nivel medio, y se está avanzando en darle estructura al nivel superior. “También tenemos el área estético-expresiva, que tiene fuerte impacto, y otras propuestas extracurriculares que salen desde la modalidad” explicó.

Uno de los problemas que se están solucionando era que quienes terminaban el nivel medio no tenían estructura para continuar estudios superiores o universitarios. “Este año, con apoyo de la directora de Nivel Superior del CPE, generamos acuerdos con el IPET y con la Universidad Nacional del Comahue, y contamos con una persona que articula inscripciones, acompaña las fechas de examen, las clases virtuales y los exámenes” detalló.

El director de la modalidad ponderó que “en nivel superior este año nos ha dado resultados muy concretos, tenemos estudiantes que han rendido sus finales, y otros que han aprobado cuatro materias de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional del Comahue”.

El desafío de articular los 354 docentes y 650 estudiantes de las distintas modalidades es complejo, pero da sus frutos. “Hay datos estadísticos que muestran que quienes transitan la educación son personas que no reinciden y hay otro elemento importante: la educación dentro de las unidades funciona como un motor de pacificación de la vida cotidiana” destacó Crljenko.

La entrevista completa: