Por primera vez, la Justicia avanza contra una mujer acusada de mentir en una denuncia que llevó a un padre a prisión

Durante años, el caso de Pablo Ghisoni fue presentado como una de las denuncias más graves dentro del universo de los conflictos familiares. Médico obstetra, padre de tres hijos, terminó detenido, procesado y apartado de su vida cotidiana luego de ser acusado de abuso sexual. Más de una década después, la historia volvió a ocupar el centro de la escena judicial por un giro que pocos imaginaban cuando todo comenzó.

La Justicia de Lomas de Zamora citó a declaración indagatoria a Andrea Karina Vázquez, ex pareja de Ghisoni, en una investigación vinculada a presunto falso testimonio agravado. La medida fue impulsada luego de distintas resoluciones judiciales que terminaron absolviendo al médico y descartando las acusaciones que lo llevaron a pasar años enfrentando un proceso penal.

La noticia trasciende largamente a sus protagonistas. Porque detrás del expediente aparece una discusión que desde hace años genera posiciones enfrentadas: la existencia de denuncias que, cuando resultan falsas o no logran acreditarse, producen daños que muchas veces son irreversibles.

Ghisoni estuvo privado de su libertad y alejado de sus hijos durante gran parte del proceso judicial. Finalmente fue absuelto y esa absolución fue confirmada posteriormente por instancias superiores.

La causa Ghisoni abre un precedente: investigan a una mujer por falso testimonio tras una denuncia que terminó con un padre preso y luego absuelto

Pero para muchos de quienes siguen este caso, la pregunta ya no pasa únicamente por lo ocurrido en los tribunales.

La pregunta es otra: ¿quién repara los años perdidos?

Un debate que excede a una familia

En Argentina existen cientos de causas vinculadas a conflictos familiares, tenencia, cuidado personal de hijos y denuncias cruzadas que terminan desarrollándose durante años.

Las organizaciones que trabajan por la defensa del vínculo entre padres e hijos sostienen desde hace tiempo que el sistema judicial suele actuar con rapidez cuando aparece una denuncia, pero muchas veces no logra responder con la misma velocidad cuando esa acusación se derrumba o es descartada.

Para estos grupos, el caso Ghisoni se convirtió en un símbolo.

No porque niegue la existencia de situaciones reales de abuso o violencia -que existen y deben investigarse con toda la seriedad posible- sino porque plantea otro problema que también merece atención: qué sucede cuando una acusación termina siendo considerada infundada por la Justicia.

¿Quién responde por las consecuencias que esa acusación produjo?

El costo invisible

Las resoluciones judiciales pueden absolver a una persona. Lo que no siempre pueden devolver es el tiempo.

Años sin convivir con los hijos, cumpleaños perdidos, vínculos rotos, relaciones familiares destruidas y una reputación pública golpeada son algunas de las consecuencias que suelen describir quienes atravesaron procesos similares.

Por eso la citación a indagatoria conocida esta semana tiene un impacto que va mucho más allá de la situación procesal de Andrea Vázquez.

Representa la posibilidad de que la Justicia también analice el otro lado de la historia: si existió una conducta que pudo haber generado consecuencias graves sobre una persona que terminó siendo absuelta.

Una discusión que sigue pendiente

El caso también reabrió cuestionamientos sobre el funcionamiento de distintos espacios de acompañamiento, organizaciones y actores que intervinieron públicamente durante aquellos años.

Sin embargo, cualquier eventual responsabilidad sobre esas actuaciones todavía deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la citación a indagatoria no implica una condena ni una declaración de culpabilidad, sino una instancia procesal dentro de una causa que continúa abierta.

Lo que sí parece indiscutible es que el expediente volvió a poner en agenda una discusión incómoda.

La necesidad de proteger a quienes denuncian hechos graves es una obligación de cualquier sociedad democrática.

Pero también lo es garantizar que las acusaciones sean investigadas con rigor, respetando la presunción de inocencia y evitando que una denuncia se transforme, por sí sola, en una condena anticipada.

Más allá de los tribunales

La historia judicial seguirá su curso.

Será la Justicia la que determine si existen o no responsabilidades penales en esta nueva etapa del expediente.

Pero mientras eso ocurre, el caso Ghisoni vuelve a dejar una pregunta abierta que excede nombres propios, ideologías y posiciones políticas.

¿Cómo proteger a las verdaderas víctimas sin dejar indefensos a quienes pueden ser acusados injustamente?

Esa discusión, que durante años quedó relegada a un segundo plano, hoy vuelve a ocupar el centro de la escena. Y lo hace de la mano de una causa que, para muchos padres separados de sus hijos, se transformó en uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos.