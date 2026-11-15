Ramón Moyano: de las profundidades de la mina Auca Mahuida al sueño de una última jineteada

A Ramón Moyano todavía le queda un deseo: volver a montar. Dar un último espectáculo, sentir otra vez el movimiento del caballo. Después de una vida de trabajo, conserva las ganas de una última jineteada.

Su historia, compartida en el marco de la Fiesta de la Tradición en Ahuada San Roque, comenzó en la costa del río Colorado. Tenía apenas un año cuando murió su papá y fue su mamá quien lo crió. Durante la infancia conoció también otra distancia: la que debía atravesar para poder estudiar.

Para asistir a la escuela en Auca Mahuida, su madre lo dejaba al cuidado de unos tíos durante toda la semana y lo buscaba los fines de semana. Al recordar aquellos días, aparece la nostalgia de su casa, de su familia y de cuánto extrañaba estar con ellos. Ir a la escuela significaba aprender, pero también esperar el momento del regreso.

El trabajo llegó temprano. A los trece años comenzó como cosechador y, a los diecisiete, ingresó a la mina de carbón de Auca Mahuida. Allí permaneció durante una década.

Auca Mahuida, el lugar donde Ramón Moyano creció, trabajó en la mina de carbón y se convirtió en un reconocido jinete.

Su lugar de trabajo estaba a 53 metros bajo tierra

Ramón recuerda una tarea hecha a pico y pala, sostenida por el esfuerzo de una cuadrilla de dieciocho trabajadores que se repartían entre picadores y madereros. El carbón se enviaba a Barda del Medio: una parte molida y otra en bloques.

En aquellas profundidades, la comunicación con la superficie dependía de un mecanismo sencillo. Movían un cable conectado a un martillo y lo hacían sonar. Ese golpe era la señal que permitía comunicarse desde el interior de la tierra con quienes estaban arriba.

Auca Mahuida, un pueblo ligado a la historia de la minería del carbón y a las vivencias de sus antiguos pobladores.

En su relato, ese recuerdo permite asomarse a las condiciones de un oficio exigente, desarrollado con herramientas manuales y con el cuerpo puesto en cada jornada. Según cuenta, los diez años de trabajo efectivo en la mina le fueron computados como veinte por tratarse de una actividad considerada insalubre.

Pero la vida de Ramón también tuvo otro escenario: el de los caballos y las jineteadas. En la zona se ganó el reconocimiento como el mejor jinete de Auca Mahuida. Recuerda montas sobre caballos reservados que superaban los diez minutos, una duración que quedó en la memoria de quienes conocieron su destreza.

Tras la explosión e incendio en 1947, la mina cerró. Unos años después quisieron reabrirla pero sin éxito. (Foto Más Neuquén)

La jineteada sigue siendo parte de su presente porque todavía tiene ganas de montar. Le gustaría volver a ofrecer un espectáculo, despedirse haciendo aquello que tanto disfrutó.

En ese deseo se encuentran el muchacho que empezó a trabajar a los trece años, el minero que bajaba 53 metros bajo tierra y el jinete que supo hacerse un nombre en su tierra.

Ramón Moyano cuenta su historia y, al hablar de los caballos, deja abierto un próximo capítulo. Después de tantos años, todavía imagina una última salida al ruedo.

La entrevista a Ramón Moyano