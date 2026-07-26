Los recursos de Vaca Muerta vuelven a la gente en forma de viviendas

Mientras en gran parte del país los programas habitacionales enfrentan dificultades por la falta de financiamiento nacional, Neuquén avanza con una estrategia propia para ampliar el acceso a la vivienda. A través del programa Neuquén Habita, el gobierno provincial ofrece créditos hipotecarios no bancarios destinados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas permanentes, una herramienta que hoy resulta poco frecuente en otras jurisdicciones argentinas.

La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, ya registra 3.092 familias inscriptas, con convocatorias que continúan abiertas. La región Confluencia concentra la mayor cantidad de postulantes, seguida por Lagos del Sur, Comarca Petrolera y Pehuén. Entre las localidades con más demanda figuran Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes y Cutral Co.

Entre las localidades con más demanda figuran Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes y Cutral Co.

El programa también muestra avances en su etapa de evaluación. Equipos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) analizaron una parte significativa de las solicitudes ingresadas a través de la Oficina Virtual. Según informaron desde el organismo, los principales motivos de rechazo están vinculados a antecedentes negativos en la Central de Deudores del Banco Central, inconsistencias en los ingresos declarados o problemas relacionados con la documentación dominial de los inmuebles.

Actualmente, más de 1.700 expedientes continúan en evaluación y atraviesan las etapas finales de validación jurídica y constitución de garantías. Como parte del procedimiento, los trámites son remitidos al Colegio de Escribanos de la Provincia para la realización de estudios de títulos, mientras que los postulantes deben completar la conformidad de los planos de obra antes de acceder al financiamiento.

Desde el gobierno provincial destacan que este tipo de políticas son posibles gracias a una administración basada en recursos propios y en una planificación de largo plazo. En ese marco, sostienen que parte de los ingresos generados por el desarrollo de Vaca Muerta se transforman en programas que buscan mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

Desde el gobierno provincial destacan que este tipo de políticas son posibles gracias a una administración basada en recursos propios

La política habitacional se presenta así como una de las expresiones más visibles de la estrategia provincial para canalizar los beneficios del crecimiento energético hacia obras y soluciones concretas. Con una producción hidrocarburífera en niveles récord y una administración ordenada de los recursos públicos, Neuquén apuesta a convertir la riqueza generada por Vaca Muerta en oportunidades de acceso a la vivienda para miles de familias.

El avance del plan Neuquén Habita refuerza esa premisa: que los recursos naturales pueden traducirse en políticas públicas sostenibles cuando existe capacidad de gestión y una orientación clara hacia el desarrollo social.