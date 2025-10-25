Se filtró cuántos millones se lleva Nico Vázquez por el éxito de Rocky

La calle Corrientes volvió a brillar con fuerza gracias al fenómeno Rocky, la versión teatral protagonizada y producida por Nico Vázquez. Desde su estreno, la obra inspirada en la icónica historia de Sylvester Stallone se transformó en un verdadero furor, desbordando salas y generando un entusiasmo pocas veces visto en el circuito teatral porteño.

A diferencia de las adaptaciones internacionales, esta propuesta argentina sorprendió por su audaz decisión de no ser un musical, sino una puesta cargada de dramatismo, acción y emoción pura. El público respondió con fervor, convirtiendo cada función en una celebración que mezcla nostalgia, talento y una producción de primer nivel.

El éxito fue tan contundente que el equipo se vio obligado a agregar nuevas funciones para satisfacer la demanda. Antes del receso de verano, Rocky ya había colgado el cartel de “localidades agotadas” varias semanas consecutivas, y la producción no tuvo más remedio que extender las fechas y sumar horarios.

Según reveló Adrián Pallares en su paso por El Ejército de la Mañana (Bondi Live), la recaudación semanal asciende a unos 360 millones de pesos. Con un promedio de 5 mil espectadores y entradas que rondan los 60 mil pesos, el negocio teatral atraviesa su mejor momento. “Cuando en el teatro te va bien a esos niveles, te va bien de verdad”, comentó el periodista, quien destacó el impacto económico del éxito.

Mientras tanto, Nico Vázquez no solo celebra los logros profesionales. Su vínculo con la actriz Dai Fernández, compañera de elenco, también creció durante la temporada. Juntos planean un viaje a Filadelfia, ciudad clave para la historia original de Rocky y donde ambos trabajaron durante un mes captando material para la promoción de la obra.

El viaje tendrá un propósito doble: romántico y laboral. Según contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), la pareja aprovechará la visita para firmar un nuevo contrato con la productora de Sylvester Stallone, garantizando la continuidad del espectáculo en 2026.

Además, Nico Vázquez buscará concretar un sueño personal: invitar al propio Stallone a presenciar la versión argentina del clásico. El actor estadounidense, según trascendió, quedó impactado con la propuesta porteña, especialmente por su carácter no musical y el entusiasmo del público.

Así, Rocky no solo reafirma el talento local, sino también el poder de una historia que sigue inspirando generaciones… y generando millones.