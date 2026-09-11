Un operativo de rescate permitió poner a salvo a un perro que había quedado atrapado en un islote del río Limay, en inmediaciones del sector El Mirador de la ciiudad de Neuquén. El animal no podía regresar por sus propios medios debido a las características del lugar y a la presencia de distintos brazos del río.

Cómo fue el operativo nocturno para rescatar a un perro atrapado en un islote sobre el río Limay

La intervención comenzó alrededor de las 19:50 del jueves, luego de que los efectivos recibieran una alerta sobre la situación. Una dotación de la División Bomberos Cuartel Central, perteneciente a la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía del Neuquén, se trasladó hasta el lugar para localizar al animal.

La Brigada de Buceo y Rescate desplegó una maniobra acuática para llegar hasta el lugar donde estaba el perro.

Una vez identificado el punto exacto donde se encontraba el perro, los bomberos evaluaron las condiciones del terreno, la corriente del agua y la escasa visibilidad propia del horario nocturno. Frente a este escenario, desplegaron una maniobra de rescate acuático con trajes secos de buceo y equipamiento específico.

Los efectivos lograron cruzar de manera segura uno de los brazos del río y llegar hasta el islote. Allí aseguraron al animal para posteriormente concretar su extracción y trasladarlo nuevamente hacia una zona segura, donde quedó a salvo.

Los efectivos utilizaron trajes secos de buceo y equipamiento especializado debido a las condiciones del río y la escasa visibilidad.

El operativo finalizó sin personas lesionadas y de manera exitosa. Desde la Policía del Neuquén destacaron la preparación y capacidad de respuesta de los efectivos especializados, que una vez concluidas las tareas regresaron al Cuartel Central.