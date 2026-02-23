Martín Hughes: “El Argentina Open ya es una experiencia completa”

En el Buenos Aires Lawn Tennis Club el clima es distinto durante esta semana: tribunas llenas, fanáticos recorriendo el predio y el tenis como protagonista absoluto. En ese escenario, Martín Hughes, director ejecutivo del ATP 250 de Buenos Aires, analizó en diálogo con Mejor Informado el presente del Argentina Open y el camino que lo llevó a convertirse en una de las citas más importantes del deporte en la región.

“El torneo forma parte del circuito mundial ATP 250, compartiendo calendario con Masters 1000, ATP 500 y torneos Challenger. Cuando asumimos la organización vimos que había potencial para crecer y ofrecer algo más completo”, explicó.

Según Hughes, la evolución del certamen fue sostenida en los últimos años, tanto en convocatoria como en proyección internacional. El aumento de público, el interés comercial y la llegada de figuras de primer nivel fueron claves para posicionar al evento.

Por las canchas porteñas pasaron nombres destacados del tenis mundial como Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, lo que fortaleció la visibilidad global del torneo. “El polvo de ladrillo también nos identifica. Es una superficie muy ligada a Sudamérica y atrae tanto a jugadores latinoamericanos como europeos”, señaló.

Escuchar al público para crecer

Uno de los pilares del desarrollo del Argentina Open fue, según el director, entender qué buscaban los espectadores. Durante los primeros años se realizaron encuestas para analizar hábitos y expectativas.

“Queríamos saber qué valoraba la gente: horarios, gastronomía, tipo de jugadores o cómo vivían el evento. Cuando entendés al público, el desafío es responder a esas demandas”, sostuvo.

Ese proceso derivó en cambios que transformaron al torneo en una propuesta más amplia que lo estrictamente deportivo.

Mucho más que partidos de tenis

Hughes destacó que hoy el objetivo es ofrecer una experiencia integral. El predio incorpora actividades familiares, espacios recreativos, propuestas gastronómicas y activaciones comerciales que invitan a permanecer durante toda la jornada. “La idea es que el público pueda pasar el día completo. No se trata solo de ver un partido e irse, sino de vivir una experiencia”, explicó.

En paralelo, el crecimiento del sector corporativo también fue determinante. Empresas y patrocinadores encontraron en el torneo un ámbito ideal para generar vínculos y experiencias con clientes, convirtiéndose en uno de los pilares económicos del evento.

El trabajo, aseguró Hughes, no termina con la final del torneo. “Apenas finaliza una edición, comienza la siguiente. Competimos con torneos de todo el mundo que ofrecen premios y condiciones muy fuertes, por lo que debemos trabajar constantemente para atraer jugadores”.

En ese contexto, la organización apuesta a mantener una logística eficiente y un trato cercano para los tenistas y sus equipos, un aspecto que —según destacó— marca la diferencia dentro del circuito.

Con una identidad ligada al polvo de ladrillo y una propuesta que combina deporte, entretenimiento y experiencia, el Argentina Open continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario sudamericano y una parada cada vez más valorada dentro del circuito ATP.