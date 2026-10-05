El 5 de octubre de 2011 murió Steve Jobs, una de las figuras que transformaron para siempre la industria tecnológica. Tenía 56 años. Pero más allá de Apple, del iPhone y de la revolución que produjo en la manera de relacionarnos con la tecnología, Jobs dejó también una serie de reflexiones sobre la vida que adquirieron otra dimensión después de conocer su propia enfermedad.

Una de las más recordadas fue pronunciada en 2005, durante el discurso que ofreció ante los graduados de la Universidad de Stanford. Allí habló de la muerte, del paso del tiempo y de una pregunta que, según contó, comenzó a acompañarlo después de recibir un diagnóstico de cáncer.

“La muerte es posiblemente el mejor invento de la vida”, dijo entonces. Para Jobs, la muerte no debía ser pensada únicamente como un final, sino también como parte de un proceso de renovación: aquello que termina deja espacio para lo nuevo.

La frase podía resultar provocadora, pero detrás de ella había una experiencia personal.

“La muerte es posiblemente el mejor invento de la vida”, dijo entonces. Para Jobs, la muerte no debía ser pensada únicamente como un final, sino también como parte de un proceso de renovación: aquello que termina deja espacio para lo nuevo.

El diagnóstico que cambió su manera de mirar el futuro

En 2004, Jobs había sido diagnosticado con un tumor en el páncreas. En un primer momento, los médicos le habían comunicado que se trataba de una enfermedad de extrema gravedad. Estudios posteriores determinaron que era un tumor neuroendocrino poco frecuente y que podía ser tratado mediante una intervención quirúrgica. La operación le permitió continuar con su vida y con su trabajo, pero aquella experiencia modificó su relación con el tiempo.

Un año después, frente a los estudiantes de Stanford, Jobs contó que recordar que algún día iba a morir le servía para tomar decisiones. La conciencia de que la vida es limitada, explicó, podía ayudar a separar lo verdaderamente importante de aquello que muchas veces ocupa demasiado espacio: el miedo, el orgullo, el fracaso o la opinión de los demás.

En ese sentido, la muerte funcionaba para él como una especie de filtro.

“Tu tiempo es limitado”

La reflexión no estaba dirigida solamente a quienes atravesaban una enfermedad. Jobs la convirtió en un mensaje para los jóvenes que comenzaban una nueva etapa. Su consejo fue no gastar el tiempo intentando vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas. En cambio, los invitó a escuchar su propia intuición, descubrir aquello que realmente les apasionaba y encontrar una manera de convertirlo en parte de sus vidas.

La idea era sencilla, pero profunda: si el tiempo es limitado, las decisiones también importan.

Para Jobs, pensar en la muerte permitía recordar esa limitación y actuar en consecuencia. No se trataba de vivir con miedo al final, sino de utilizar la certeza de que algún día llegará para darle mayor valor al presente.

En 2004, Jobs había sido diagnosticado con un tumor en el páncreas. En un primer momento, los médicos le habían comunicado que se trataba de una enfermedad de extrema gravedad. Estudios posteriores determinaron que era un tumor neuroendocrino poco frecuente y que podía ser tratado mediante una intervención quirúrgica. La operación le permitió continuar con su vida y con su trabajo, pero aquella experiencia modificó su relación con el tiempo.

Una idea que quedó después de su muerte

Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011, después de varios años atravesado por problemas de salud relacionados con el cáncer. Tenía 56 años.

Quince años después, aquella exposición en Stanford permanece como una de sus intervenciones públicas más recordadas. Su reflexión sobre la muerte terminó adquiriendo una dimensión particular porque quien la pronunció sabía que estaba hablando desde una experiencia personal.

Jobs no presentó la muerte como algo que debía ser negado, sino como una certeza capaz de modificar la manera en que se vive. Tal vez por eso sus palabras continúan resonando: recordar que el tiempo se termina puede ser, paradójicamente, una manera de aprender a aprovecharlo