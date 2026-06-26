La psicóloga neuquina Julieta Fabi presentará este sábado su libro Suicidio: una historia real, una obra nacida de una experiencia familiar que busca abrir el diálogo sobre una de las problemáticas más complejas de la salud mental. En diálogo con Entretiempo por AM550, explicó que el objetivo es "visibilizar, concientizar y generar prevención" a partir de una historia atravesada por el dolor y el conocimiento profesional.

Hablar del suicidio sigue siendo un desafío para la sociedad. El miedo, el silencio y los prejuicios suelen convertirlo en un tema tabú, aun cuando cada historia interpela a familias, amigos y comunidades enteras. Con esa realidad como punto de partida, la psicóloga neuquina Julieta Fabi escribió Suicidio: una historia real, un libro que será presentado este sábado 27 de junio, a las 17, en el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue, con entrada libre y gratuita.

La obra nace de una experiencia profundamente personal. Fabi decidió escribir desde el lugar de hermana de una persona que atravesó un intenso padecimiento de salud mental y que finalmente murió por suicidio. Pero también lo hizo desde su formación profesional, integrando conceptos de la psicología con el relato de una historia real.

"Es un libro que principalmente habla de suicidio. Intenta visibilizar, concientizar y mostrar una problemática de la que poco se habla porque sigue siendo un tema bastante tabú. Busca generar reflexión, prevención y abrir el diálogo", expresó durante una entrevista en el programa Entretiempo de AM550.

"Es un libro que principalmente habla de suicidio. Intenta visbilizar, concientizar y mostrar una problemática de la que poco se habla porque sigue siendo un tema bastante tabú. Busca generar reflexión, prevención y abrir el diálogo", expresó.

Julieta Fabi: el libro que invita a reflexionar sobre el suicidio desde la psicología y una historia real.

Una escritura que nació del dolor

La autora contó que el proyecto no comenzó con la intención de publicar un libro. Los primeros textos fueron escritos como una forma de procesar el duelo y poner en palabras una experiencia difícil de atravesar. "Empecé escribiendo como un diario íntimo, de una manera catártica. Después entendí que podía incorporar herramientas de la psicología y quizás construir algo que pudiera servirle a otras personas", explicó.

Fue entonces cuando surgió la idea de transformar esas páginas en una obra que combinara la vivencia personal con el análisis profesional. "Este no es un manual clínico ni un manual diagnóstico. Es un libro que invita a reflexionar desde teorías psicológicas, pero siempre a partir de una historia real", señaló.

Durante la entrevista, Fabi habló sobre el proceso personal que implicó comprender la decisión de su hermano. "Lo que más me ayudó fue aceptar su decisión y entender que su vida no era vida", expresó.

Luego explicó que esa frase hace referencia al profundo sufrimiento que atravesaba. "Para que una persona llegue a tomar una decisión como esa hay una historia de fondo, un diagnóstico, una lucha con la salud mental y una familia que intenta sostener y acompañar", afirmó.

Lejos de buscar respuestas simples, el libro propone detenerse en la complejidad que atraviesa estas situaciones y en la importancia de un abordaje integral.

La familia, una voz que también necesita ser escuchada

Fabi también planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las familias dentro de los tratamientos de salud mental. "No critico a ningún profesional. Reflexiono sobre cómo puede mejorar el sistema desde lo que vivimos como familia y desde cómo me gusta trabajar como psicóloga", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que quienes conviven diariamente con una persona que atraviesa un padecimiento psíquico tienen una mirada valiosa. "Es importante incorporar a la familia, darle voz y escuchar a quienes acompañan. Muchas veces ellos ven cosas que en un consultorio, durante una sesión, no llegan a aparecer", reflexionó.

Aunque el libro está atravesado por una experiencia personal, Fabi aclaró que su compromiso con la prevención del suicidio es anterior. "He dado muchas charlas sobre prevención del suicidio en universidades, colegios y clubes. Es una temática que vengo trabajando desde hace años y que también aparece con frecuencia en el consultorio", comentó.

La presentación del libro será también un espacio de intercambio. La autora será entrevistada por una colega y luego se abrirá un momento de conversación con el público. "Más allá de presentar el libro, lo importante es poder abrir el debate sobre una temática que necesita ser hablada", concluyó.