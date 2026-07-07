La prevención del suicidio y el fortalecimiento de las políticas de salud mental ocupan un lugar central dentro del Plan Provincial de Salud 2024-2027. En ese marco, el Ministerio de Salud de Neuquén presentó los principales avances de la línea de cuidado para el abordaje del suicidio y las agresiones durante un plenario del Órgano de Revisión (OR) de Salud Mental.

Del encuentro participaron representantes del Colegio de Psicólogos, del Colegio de Psiquiatras, organizaciones sociales, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y equipos técnicos de distintas áreas del ministerio, encabezados por la dirección provincial de Salud Mental Comunitaria. Allí se destacó que el suicidio constituye un problema de salud pública con un fuerte impacto social y comunitario, por lo que requiere una respuesta coordinada entre todos los organismos del Estado.

La jornada reunió a representantes de organismos públicos, colegios profesionales y organizaciones sociales para coordinar estrategias de abordaje integral.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el fortalecimiento de la estrategia de Salud Mental Comunitaria. Entre las acciones más relevantes se encuentran la elaboración de la nueva Guía Provincial de Posvención, que será publicada en las próximas semanas, la implementación de la Guía Provincial de Intervención y la actualización del Protocolo Provincial de Abordaje del Suicidio, documentos que buscan unificar criterios y mejorar la calidad de las intervenciones en todo el sistema sanitario.

También se dieron a conocer avances en la sistematización de la información mediante el desarrollo de una ficha epidemiológica incorporada al sistema Andes, una herramienta que permitirá realizar un seguimiento más preciso de los casos y fortalecer el monitoreo de las estrategias de cuidado. A esto se suma el trabajo del Comité de Análisis de Mortalidad por Suicidio, orientado a generar evidencia para optimizar las respuestas del sistema de salud y diseñar políticas públicas más efectivas.

La Provincia avanza en nuevos protocolos, una guía de posvención y herramientas tecnológicas para mejorar el seguimiento y la prevención del suicidio.

Otro de los aspectos destacados fue el funcionamiento de la Mesa Interministerial Copai, un espacio que reúne a las áreas de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Humano y otros organismos provinciales con el objetivo de coordinar acciones y brindar una respuesta integral frente a situaciones complejas.

Desde la cartera sanitaria calificaron el encuentro como "muy positivo", al considerar que permitió compartir el trabajo realizado y fortalecer la articulación entre instituciones. Además, reafirmaron el compromiso de continuar impulsando estrategias intersectoriales que consoliden una atención integral en salud mental, entendida como un derecho fundamental para toda la comunidad.