La Orquesta Sinfónica celebra sus 25 años con una gira gratuita por la Confluencia

Fundación BPN invita a la comunidad a disfrutar de una propuesta musical única: la Gira por la Confluencia, en el marco de los 25 años de la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Esta semana, la música clásica recorrerá seis localidades con conciertos gratuitos pensados tanto para escuelas como para el en general.

El tour musical incluirá presentaciones en El Chocón, Picún Leufú, Senillosa, Plottier, Vista Alegre y San Patricio del Chañar, con funciones por la mañana y por la tarde. La propuesta busca acercar el arte sinfónico a distintos rincones de la provincia y celebrar más de dos décadas de trayectoria cultural.

El cronograma arranca el miércoles a las 10:00 hs en Villa El Chocón (CPEM N° 9) y 14:30 hs en Picún Leufú (Gimnasio Municipal Néstor Jorge Águila). Continua el jueves a las 10:00 hs en Senillosa (Gimnasio Ex Obreros de El Chocón, Sarmiento 650) y 14:30 hs – Plottier (Sala de Artes, Perito Moreno 130). Finaliza el día viernes a las 10:00 hs en Vista Alegre (Polideportivo SAF 2, Vista Alegre Sur) y termina a las 14.30hs en la localidad de San Patricio del Chañar (Polideportivo Municipal)

Esta gira es mucho más que una serie de conciertos: es un homenaje a la historia, el talento y el compromiso de la Orquesta Sinfónica del Neuquén con la cultura de la región. Desde su creación, la Orquesta ha sido protagonista de innumerables presentaciones y formadora de generaciones de músicos locales.