La tierna historia de Punch: el mono que conmovió al mundo aferrándose a su peluche

Punch, un monito de 7 meses nacido en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio, captó la atención internacional al ser abandonado por su madre y apartado del grupo.

Su historia se hizo conocida luego de la difusión de fotos, aferrado a un orangután de peluche, lo que generó una oleada de ternura y empatía.

Desde que nació, en junio de 2025, su vida estuvo marcada por el aislamiento. Los cuidadores del zoológico, explican que el abandono puede haber ocurrido luego de un parto complicado y/o a una ola de calor, dos factores que pueden provocar éste tipo de comportamiento en los macacos.

Otra razón puede ser que la madre, de solo 4 años y primeriza, tuviera dificultades para asumir la crianza.

Ante ésta situación, Punch dependió del personal del zoo para recibir atención y compañía. Los intentos por reintegrarlo al grupo, resultaron complejos, ya que los monos adultos también lo rechazaban y el pequeño pasaba largos períodos solo.

Uno de los cuidadores asegura que los macacos jóvenes necesitan a sus madres para sentirse seguros y fortalecer su musculatura. Se le ofrecieron distintas alternativas: toallas enrolladas, una jirafa de juguete y finalmente, un orangután de peluche logró transmitirle tranquilidad y sensación de compañía.

El vínculo entre Punch y el orangután de juguete fue evidente. Lo abrazaba y lo arrastraba por la montaña de los monos, demostrando afecto, dependencia y protección cuando se sentía inseguro con otros miembros del grupo.

Registros recientes muestran progresos en su integración social. Punch fue visto descansando cerca de varios monos, interactuando con adultos y recibiendo cuidados.

Claro que para él no ha sido fácil. Debió adaptarse al proceso de sociabilización, con regaños incluidos, lo que hizo que muchas veces corriera a refugiarse en su amigo de peluche. Sin embargo, ningún mono ha mostrado una agresión seria, son sus métodos de crianza, aseguran los expertos.

En un comunicado, el zoo asegura que más allá de los regaños, Punch muestra resiliencia y fortaleza mental y pide al público que visita las instalaciones, que apoyen su esfuerzo en lugar de sentir lástima por él. Concluyen que el comportamiento observado corresponde a un proceso de integración dentro del grupo y que el pequeño continúa desarrollándose con normalidad bajo el cuidado de los profesionales y ha empezado a participar en el acicalamiento recíproco propio de los primates.

Lo que Punch no negoció fue la entrega de su mono de peluche por otro más nuevo, lo rechazó enérgicamente y volvió a abrazar a su viejo amigo.

En los últimos días, la organización de defensa de animales PETA, ha solicitado el traslado del macaco japonés a un santuario, afirmando que el animal sufre un trauma, derivado del abandono, el aislamiento y el cautiverio.

El presidente de PETA Jason Baker, asegura que el animal debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural, en lugar de buscar consuelo en un orangután de peluche en un pozo de cemento.

La ONG sostiene que la fama en internet es pasajera y que solo contribuye a que los zoológicos lucren con animales vulnerables e indefensos, que pagan el costo con sus vidas.

Lo que pretenden mostrar como adorable, deicen,no es otra cosa que el trauma de un primate joven y muy sociable, que lucha contra el aislamiento y la pérdida,

