Neuquén alberga una especie de cangrejo que cumple un papel clave en sus ecosistemas acuáticos

En los ríos y arroyos de Neuquén vive un pequeño crustáceo que forma parte de la biodiversidad patagónica y cumple una función importante en los ambientes de agua dulce. Se trata de la pancora, también llamada cangrejo de río o cangrejo tanque, una especie nativa cuyo nombre científico es Aegla neuquensis.

Aunque muchas veces pasa inadvertida, su presencia es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Se alimenta de restos vegetales, materia orgánica e invertebrados, y también sirve de alimento para otros animales, entre ellos el huillín, la garza bruja y distintas especies de peces.

En Neuquén puede encontrarse en diferentes cursos de agua, incluso dentro de áreas naturales protegidas como los parques provinciales Domuyo y Tromen. Su distribución también alcanza sectores de Río Negro y Chubut, donde encuentra condiciones apropiadas para desarrollarse.

La pancora vive entre las rocas y puede alcanzar casi 10 centímetros

Este crustáceo tiene un cuerpo ovalado y un caparazón que puede presentar tonos verde oliva, marrón chocolate o café. Su abdomen es más claro y todo su cuerpo está protegido por un exoesqueleto segmentado. Los ejemplares más grandes pueden alcanzar casi los 10 centímetros, si se mide la distancia entre los extremos de sus pinzas.

Los machos suelen tener pinzas más desarrolladas y las hembras presentan un tamaño menor. En la parte delantera cuentan con dos pares de antenas, que utilizan para percibir el entorno, y ojos compuestos. El caparazón también protege las branquias, que les permiten respirar bajo el agua.

Los sectores rocosos son algunos de sus ambientes preferidos. También busca refugio entre troncos, ramas sumergidas y cavidades del fondo, especialmente en tramos donde la corriente tiene poca velocidad. Puede desplazarse caminando, nadar y cavar debajo del sustrato.

Se alimenta de restos vegetales, materia orgánica e invertebrados

A medida que crece, cambia varias veces su cubierta externa mediante un proceso conocido como muda. Durante esa etapa pierde el exoesqueleto anterior y desarrolla uno nuevo. Para expandirlo incorpora agua y, luego, la nueva estructura se endurece mediante procesos biológicos y la incorporación de sales de calcio.

Su comportamiento puede ser territorial y agresivo frente a otros ejemplares. Sin embargo, no forma sociedades organizadas, aunque algunas especies de la familia pueden mostrar conductas grupales o de pareja.

La especie cumple una función importante en la cadena alimentaria

La pancora es omnívora y aprovecha una variedad de recursos disponibles en el agua. Su dieta incluye restos de plantas en descomposición, detritos, pequeños invertebrados acuáticos y fitoplancton. Esa alimentación contribuye al aprovechamiento de la materia orgánica presente en los ambientes donde vive.

A su vez, se convierte en una presa para otros integrantes de la fauna patagónica. El huillín, el huairao o garza bruja y diferentes peces se alimentan de estos crustáceos. De esa manera, la pancora conecta los recursos del fondo de los ríos con especies que ocupan otros niveles de la cadena alimentaria.

Su reproducción puede desarrollarse durante todo el año y presenta una característica particular: no atraviesa una etapa larvaria. Las crías nacen con una forma similar a la de los adultos, aunque son mucho más pequeñas y tienen una cubierta corporal transparente.

Después de la reproducción, la hembra transporta los huevos adheridos a los pleópodos, unas estructuras ubicadas en el abdomen. Los huevos son esféricos y tienen una coloración naranja intensa o rojiza. La eclosión se produce aproximadamente 30 días después de la puesta.

Los peces introducidos representan una amenaza para la pancora

La conservación de esta especie también depende de las condiciones de los ambientes donde habita. Una de las amenazas señaladas es la presencia de salmónidos, peces introducidos en distintos cursos de agua de la Patagonia que pueden alimentarse de las pancoras y competir con la fauna nativa por los recursos disponibles.

Esta interacción puede modificar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Por eso, conocer qué especies habitan los ríos neuquinos y cómo se relacionan entre sí resulta importante para comprender los desafíos que enfrenta la biodiversidad regional.

La pancora demuestra que la riqueza natural de Neuquén no está formada solamente por los grandes animales que suelen atraer la atención. También incluye pequeños habitantes de los fondos rocosos, cuya presencia sostiene parte de la vida en los ríos y arroyos de la Patagonia.