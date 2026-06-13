La llegada de miles de personas a Neuquén impulsada por el crecimiento económico, la actividad energética y las oportunidades laborales abrió nuevas necesidades. Entre ellas, una que muchas veces pasa desapercibida: la dificultad de instalarse en una provincia desconocida. Con esa realidad como punto de partida, tres licenciadas en Turismo egresadas de la Universidad Nacional del Comahue crearon C-Host, la primera consultora integral de relocalización de la región.

Natalia Puerta, Valeria Blocki y Andrea Cornejo dialogaron con Entretiempo por AM550. Explicaron que la idea nació a partir de experiencias personales y profesionales vinculadas a los procesos de adaptación en nuevos lugares.

"Nos conocemos desde hace muchos años y teníamos la intención de emprender algo nuevo, un cambio profesional que además generara un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que llegan a Neuquén y de quienes ya viven acá", señalaron.

Contaron que el proyecto tomó forma cuando descubrieron que habían desarrollado ideas muy similares de manera independiente. "Con pocos meses de diferencia habíamos escrito prácticamente el mismo proyecto. Entonces dijimos: esto tiene que salir", recordaron.

Las creadoras detectaron una necesidad creciente en Neuquén

Observaron que muchas personas llegan a la provincia atraídas por las oportunidades vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, aunque no siempre conocen las características del territorio ni las dificultades que implica comenzar una nueva vida.

"Sabemos lo que significa llegar a una ciudad nueva y tener que empezar de cero. Queremos que quienes lleguen se sientan acompañados en ese proceso de instalación", afirmaron.

Según explicaron, la iniciativa busca brindar apoyo tanto a familias como a trabajadores, estudiantes, emprendedores e inversores. La asistencia incluye orientación para encontrar vivienda, información sobre escuelas, servicios, zonas residenciales y contactos que faciliten la integración.

"Hay muchas personas que llegan por trabajo y deben buscar vivienda, escuelas para sus hijos, servicios y adaptarse a una nueva realidad. A partir de nuestras propias experiencias vimos una oportunidad para brindar ese acompañamiento", indicaron.

Las profesionales remarcaron que su formación en turismo también resultó clave para diseñar la propuesta. "Muchas veces trabajamos capacitando comunidades para recibir visitantes. Entonces nos preguntamos: si sabemos cómo acompañar a un turista, ¿por qué no aplicar esos conocimientos para acompañar a familias, trabajadores o inversores que llegan a Neuquén?", plantearon.

El servicio ofrece acompañamiento personalizado desde el primer contacto

La consultora trabaja mediante entrevistas iniciales que permiten conocer las necesidades de cada caso. A partir de allí elaboran una propuesta adaptada a la situación de cada persona o grupo familiar.

"Todo comienza con una entrevista, presencial u online, donde conocemos la situación y los objetivos de la persona o familia que quiere relocalizarse", señalaron. Luego elaboran un diagnóstico que contempla distintos aspectos de la vida cotidiana. "Analizamos cuestiones como vivienda, educación, inserción laboral, zona de residencia y necesidades particulares", detallaron.

También aclararon que no realizan intermediación laboral, aunque sí facilitan contactos y redes para quienes buscan oportunidades. "No conseguimos trabajo directamente, pero ayudamos a generar vínculos para facilitar la inserción", señalaron.

Otro de los objetivos es brindar información realista sobre las posibilidades que ofrece la provincia. "Muchas veces escuchamos personas que vienen a probar suerte porque creen que todo gira alrededor de Vaca Muerta, cuando la realidad es más compleja. Ayudamos a comprender la cultura local, los servicios disponibles y las dinámicas de la región", comentaron.

Natalia, Valeria y Andrea destacaron además la importancia de construir redes humanas. "Queremos generar redes de acompañamiento para combatir la soledad, el desconocimiento y las dificultades que suelen aparecer en los procesos de relocalización. La idea es propiciar encuentros y poner en valor las diferencias culturales", expresaron.

Actualmente, C-Host recibe consultas a través de LinkedIn, Instagram y canales de contacto directo. "Somos neuquinas, egresadas de la Universidad Nacional del Comahue, y queremos poner toda esa experiencia al servicio de quienes llegan. Queremos ser ese puente de bienvenida", concluyeron.