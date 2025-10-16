El Senado de Uruguay aprobó de manera definitiva la ley que regula la eutanasia, conocida en el país como "muerte digna", tras obtener 20 votos a favor de un total de 31 el miércoles por la noche. Este paso legal se suma a la aprobación previa en la Cámara de Diputados a mediados de agosto, consolidando así una política pública innovadora en materia de derechos humanos.

Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, celebró la sanción definitiva y destacó que con esta normativa "Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades". Para Sánchez, la aprobación representa una reafirmación del país en un camino basado en la libertad y el respeto a los derechos fundamentales.

Uruguay reafirma el camino a la libertad y los derechos

El funcionario expresó: "Son temas que siempre admiten muchas discusiones porque involucran valores, creencias, principios, pero creo que el Uruguay reafirmó un camino, y es el camino de la libertad, el camino de la libertad y de los derechos, y eso es lo que nos une a todos los uruguayos".

Uruguay sanciona la ley de eutanasia

Además, Sánchez subrayó la importancia de la ley para los ciudadanos, al afirmar que "le va a permitir a las familias, y a quienes sufren, tener una muerte digna y eso creo que es clave". La normativa busca brindar un marco legal a quienes deciden ejercer su derecho a una muerte sin sufrimiento extremo, respetando su autonomía y dignidad.