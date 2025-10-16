¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 16 de Octubre, Neuquén, Argentina
Ley de eutanasia en Uruguay

Uruguay aprueba la ley de eutanasia y reafirma su compromiso con los derechos

El Senado dio luz verde al proyecto que regula la 'muerte digna', consolidando a Uruguay como pionero en avances legales sobre derechos individuales y libertades.

Por Redacción

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 14:20
Uruguay sanciona la ley de eutanasia

El Senado de Uruguay aprobó de manera definitiva la ley que regula la eutanasia, conocida en el país como "muerte digna", tras obtener 20 votos a favor de un total de 31 el miércoles por la noche. Este paso legal se suma a la aprobación previa en la Cámara de Diputados a mediados de agosto, consolidando así una política pública innovadora en materia de derechos humanos.

Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, celebró la sanción definitiva y destacó que con esta normativa "Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades". Para Sánchez, la aprobación representa una reafirmación del país en un camino basado en la libertad y el respeto a los derechos fundamentales.

Uruguay reafirma el camino a la libertad y los derechos

El funcionario expresó: "Son temas que siempre admiten muchas discusiones porque involucran valores, creencias, principios, pero creo que el Uruguay reafirmó un camino, y es el camino de la libertad, el camino de la libertad y de los derechos, y eso es lo que nos une a todos los uruguayos".

Uruguay sanciona la ley de eutanasia

Además, Sánchez subrayó la importancia de la ley para los ciudadanos, al afirmar que "le va a permitir a las familias, y a quienes sufren, tener una muerte digna y eso creo que es clave". La normativa busca brindar un marco legal a quienes deciden ejercer su derecho a una muerte sin sufrimiento extremo, respetando su autonomía y dignidad.

