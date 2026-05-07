Los médicos siguen advirtiendo sobre los riesgos que conlleva la práctica de "vaping" o vapeo, es decir, fumar con vapeadores o cigarrillos electrónicos. Lo que se creía una alternativa para dejar de fumar o reemplazarlo, demostró ser igual o más perjudicial para la salud.

Recientemente el Gobierno Nacional eliminó la prohibición que existía desde 2011 respecto a estos artefactos. La decisión fundamenta que esta prohibición aumentó el comercio ilegal y era ineficaz.

Qué cambia a partir de ahora

Es por esto que ahora no habrá prohibición, sino que pasarán a ser legales y se hará un "control sanitario y estricto", para garantizar la trazabilidad y seguridad de los productos que se comercialicen.

En este marco, el médico neumonólogo Ignacio Zabert, recordó en diálogo con Entretiempo por AM550, que ya hay un muerto en Argentina por vapear, previo a la pandemia del Covid-19. "Es una nueva pandemia de consumo de nicotina con un nuevo dispositivo", explicó, ya que la adicción sigue siendo la misma.

El profesional expresó que la gente fuma cada vez menos cigarrillo pero empiezan a consumir dispositivos electrónicos, que tienen más llegada. Uno de los factores que más preocupa es la publicidad dirigida a menores y adolescentes, fomentando el consumo en este rango etario.

"Es reducción de daños, dicen que hace mal pero no tanto", afirmó el médico.

Estudios recientes evidencian que este hábito impacta en los pulmones ya que contiene cianuro y productos tóxicos. El médico opina que faltan años para ver cómo esto puede provocar más enfermedades, por ejemplo cáncer, consumiéndolo de forma constante.

"Hay que concientizar muy bien y hablar con la población de riesgo que son los adolescentes, y que sepan que te quieren dependiente de otro producto, no el cigarrillo, otro producto distinto pero que hace lo mismo", indicó.

La opinión de Zábert sobre la regulación

En cuanto a la modificación de las reglamentaciones, Zábert opinó que algunas son correctas ya que saber la procedencia y trazabilidad brinda cierta seguridad sobre lo que se consume. Sin embargo indica que no está claro quién lo regulará o a qué población se puede vender, factores muy preocupantes para la comunidad médica.

"Esto va a ser a futuro algo muy problemático para los médicos y vamos a empezar a verlo con mucha preocupación", afirmó.

Zábert adelantó que aunque recién se están viendo los efectos de este consumo, ya que requiere de un uso prolongado en el tiempo, ya se puede confirmar que genera un efecto en la vía aérea, es decir inconvenientes en los pulmones, como también problemas cardiovasculares.

La entrevista completa: