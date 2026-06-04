Encuentro de Gastronomía y Producción Regional 2026 reunirá a productores y chefs en Neuquén

La tercera edición del Encuentro de Gastronomía y Producción Regional 2026 se realizará el miércoles 10 de junio de 15 a 19 en el Salón Rainbow del Casino Magic Hotel de Neuquén. El evento está dirigido a restaurantes, confiterías, bares, hoteles y empresas de catering que trabajan con productos regionales para el desarrollo de sus propuestas gastronómicas.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre quienes diseñan menús y elaboran platos para el turismo gastronómico y los productores que desarrollan alimentos y bebidas con identidad regional.

Durante la jornada habrá exhibiciones, degustaciones, workshops, charlas técnicas y espacios de vinculación comercial entre productores y referentes del sector gastronómico.

Más de 20 productores mostrarán alimentos y bebidas regionales

El encuentro reunirá emprendimientos vinculados a distintos rubros de la producción regional, desde bebidas artesanales hasta carnes, quesos, aceites, mieles, hongos y frutos secos.

Entre las bebidas estarán presentes Praderas Neuquinas Gin, Gramillero Vermouth, Sidra Gala, Appa Jugos, Bodega Impasse y Fly Fishing Master Licores.

También participarán productores de aceite de oliva, miel orgánica, aromáticas, hongos, carnes Wagyu, quesos artesanales, mostazas, chocolates, chacinados, nueces, almendras, tomates antiguos y ajíes artesanales.

La propuesta permitirá que compradores, chefs y responsables gastronómicos conozcan de primera mano la oferta regional disponible para incorporar a sus cartas y menús.

Un puente entre la producción local y la gastronomía turística

Uno de los principales objetivos del encuentro es fortalecer la integración entre la producción regional y la gastronomía vinculada al turismo.

Neuquén viene impulsando distintas acciones para posicionar la gastronomía como parte de su identidad turística, promoviendo la incorporación de productos locales en restaurantes, hoteles y experiencias gastronómicas. La estrategia apunta a generar mayor valor agregado para los productores y una propuesta más auténtica para los visitantes.

La tendencia también se observa en el crecimiento del enoturismo, el agroturismo y las experiencias gastronómicas vinculadas a productos regionales en distintas localidades de la provincia.

Las charlas técnicas serán uno de los ejes de la jornada

El programa incluye exposiciones de referentes de distintos sectores productivos.

El cronograma previsto es el siguiente:

15: Apertura del encuentro.

Apertura del encuentro. 15:30: Palabras de bienvenida de autoridades.

Palabras de bienvenida de autoridades. 16 a 16:25: Charla de Lucía Umile , de Fusión Funga, sobre producción de hongos.

Charla de , de Fusión Funga, sobre producción de hongos. 16:35 a 17: Charla de Lucio Agúndez , de Wagyu Patagonia, sobre carnes premium.

Charla de , de Wagyu Patagonia, sobre carnes premium. 17:10 a 17:35: Charla de Sol Lovera , de Praderas Neuquinas.

Charla de , de Praderas Neuquinas. 17:50 a 18:15: Charla de Christian Itcovic, de Don Joel Charcutería.

El crecimiento de los alimentos regionales en la oferta turística

La incorporación de productos de cercanía se ha convertido en una de las principales tendencias de la gastronomía patagónica. Vinos, aceites de oliva, mieles, hongos, frutos secos y carnes regionales forman parte cada vez más de las propuestas que buscan diferenciar la experiencia turística a través de sabores vinculados al territorio.

Eventos como este permiten generar nuevos vínculos comerciales y consolidar cadenas de valor que benefician tanto a productores como a establecimientos gastronómicos.