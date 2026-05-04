La vigésima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico cerró este domingo en Villa Pehuenia con una convocatoria histórica y ocupación total, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario turístico provincial.

Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén junto a Arturo De Gregorio y Dolli Irigoyen

Durante tres jornadas, cerca de 17.000 personas disfrutaron de una propuesta que combinó gastronomía regional, clases magistrales, feria de productores y espectáculos en vivo. Aun con lluvia en el cierre, el público acompañó masivamente cada actividad.

Los chefs patagónicos desplegaron todo su talento

El evento, que nació hace dos décadas como un encuentro de cocineros, hoy es una fiesta nacional que pone en valor la identidad gastronómica neuquina y el trabajo de productores y chefs de todo el país. Fogones con chivos al asador, truchas ahumadas, platos con ciervo y vinos patagónicos fueron parte de una oferta que volvió a destacarse por su diversidad.

Además, se presentó la actualización del Sello de Distinción Gastronómica y la nueva categoría “Embajador del Vino Neuquino”, una iniciativa que busca fortalecer la articulación entre turismo, producción y gastronomía.

Productores y visitantes impulsaron un fin de semana clave para el turismo

Con presencia de autoridades provinciales y referentes del sector, y momentos destacados como la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones”, la fiesta reafirmó su crecimiento y su impacto en la economía local, posicionando a Villa Pehuenia como un destino clave del turismo gastronómico en la Patagonia.