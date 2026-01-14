¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Senderos de montaña

Abrieron el acceso al cerro Acol en el Parque Nacional Lanín

El ascenso es de media exigencia recomendada para personas con experiencia en trekking y buen estado físico. Conocé las recomendaciones y las características del sendero.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 19:46
El recorrido permite disfrutar de paisajes de gran valor natural, con vistas panorámicas del entorno cordillerano.

El Parque Nacional Lanín habilitó el acceso al cerro Acol luego de la limpieza de la senda. El trabajo estuvo a cargo del Guardaparque, voluntarias del área, Comisión de Sendas de la Asociación Argentina de Guías de Montaña y el guía Juan Milana.

En un comunicado, destacaron que el recorrido permite disfrutar de paisajes de gran valor natural, con vistas panorámicas del entorno cordillerano, bosques andino-patagónicos y sectores de alta montaña

El ascenso es de media exigencia, recomendado para personas con buen estado físico y experiencia previa en trekking. El sendero presenta tramos con pendiente pronunciada y sectores expuestos, por lo que recomiendan realizar la actividad con responsabilidad y planificación. Tiene una duración estimada de una jornada completa (ida y vuelta), no es apto para realizar con mal tiempo y el acceso está habilitado únicamente por senderos autorizados.

Antes de iniciar el trekking, recomiendan informarse sobre el recorrido, las condiciones del sendero y alertas meteorológicas. Es obligatorio hacer el registro en la página del parque nacional. El equipamiento obligatorio incluye ropa de abrigo, impermeable, gorro, agua suficiente y alimentos energéticos, bastones, linterna frontal, celular cargado y botiquín básico

