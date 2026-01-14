El Parque Nacional Lanín habilitó el acceso al cerro Acol luego de la limpieza de la senda. El trabajo estuvo a cargo del Guardaparque, voluntarias del área, Comisión de Sendas de la Asociación Argentina de Guías de Montaña y el guía Juan Milana.

En un comunicado, destacaron que el recorrido permite disfrutar de paisajes de gran valor natural, con vistas panorámicas del entorno cordillerano, bosques andino-patagónicos y sectores de alta montaña.

El ascenso es de media exigencia, recomendado para personas con buen estado físico y experiencia previa en trekking. El sendero presenta tramos con pendiente pronunciada y sectores expuestos, por lo que recomiendan realizar la actividad con responsabilidad y planificación. Tiene una duración estimada de una jornada completa (ida y vuelta), no es apto para realizar con mal tiempo y el acceso está habilitado únicamente por senderos autorizados.

Antes de iniciar el trekking, recomiendan informarse sobre el recorrido, las condiciones del sendero y alertas meteorológicas. Es obligatorio hacer el registro en la página del parque nacional. El equipamiento obligatorio incluye ropa de abrigo, impermeable, gorro, agua suficiente y alimentos energéticos, bastones, linterna frontal, celular cargado y botiquín básico.