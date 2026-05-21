¿Con qué voz le hablas a tus animales de compañía? 

En muchos casos se repite la misma escena, ni bien nos acercamos al perro o al gato de la casa, cambiamos el tono y la voz se vuelve más aguda, más suave, casi infantil. No hace falta una situación especial, puede pasar cuando se los llama desde el sillón o al saludarlos cuando estamos de regreso. ¿Te ha pasado?

Parece ser que hablarle a nuestros animalitos, con la misma voz que le hablamos a un bebé, puede generar más respuesta que una voz común. Se ha demostrado que la misma voz que usamos cuando le hablamos a un bebé, es la más eficiente.

Esto lo explica el veterinario Juanjo, un profesional que realiza videos de divulgación en sus redes sociales y es conocido por su contenido sobre perros, gatos y convivencia con animales.

Muchas personas no les hablan igual que a un humano adulto, suben el tono, alargan algunas palabras, usan una entonación más dulce y ese cambio tiene un efecto. No es que el animal comprenda toda la oración, sino porque reconoce una señal distinta dentro del ruido normal de la casa.

En el caso de los perros, la reacción suele ser más evidente. Con su cola, sus orejas, el movimiento del cuerpo o la búsqueda de contacto, demuestran rápido que algo fue registrado.

En cambio en los gatos, el registro puede ser más silencioso. A veces apenas cambian la postura. Otras veces se acercan de a poco, no hay una demostración más intensa, pero eso no significa que no hayan detectado el mensaje.

La llamada voz de bebé, es más aguda, más lenta, se repite más y tiene una musicalidad distinta a la voz que se usa en una conversación normal. Esa diferencia, ayuda a que el mensaje sobresalga.

En una casa hay ruidos de todo tipo: puertas, televisores, pasos, celulares y conversaciones. Una voz con tonalidad y cadencia distinta, puede cortar ese fondo.

Además, para el animal la voz no llega sola, lo hace con una postura del cuerpo, una mirada, una mano que le acerca comida o una correa cerca de la puerta.

Es por eso que el tono de voz que mejor entienden, no tiene relación con hablar más fuerte, al contrario, una voz demasiado elevada puede generar el efecto contrario y provocar tensión, miedo o distancia.

Un tono suave y reconocible puede ser más efectivo porque no invade, llama la atención sin poner al animal en alerta y esa diferencia es clave, sobre todo en animales más sensibles o menos acostumbrados al contacto con el humano.



