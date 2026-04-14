Tim Cook, CEO de Apple, presentó una visión audaz sobre el futuro de la realidad aumentada (RA) durante el Utah Tech Tour de 2016, anticipando que esta tecnología dejará de ser un mero complemento para convertirse en una necesidad cotidiana, comparable en importancia a acciones básicas como comer tres veces al día.

Cook explicó que “una parte significativa de la población de los países desarrollados, y eventualmente todos los países, tendrán experiencias de realidad aumentada todos los días, casi como comer tres comidas al día”. Esta afirmación subraya la expectativa de que la RA se convierta en una interfaz invisible que conectará el mundo digital con el físico, transformando sectores desde la educación hasta la industria.

El directivo diferenció la realidad aumentada de la realidad virtual, destacando que “muy poca gente piensa que sea aceptable estar atado a un ordenador. Al entrar y sentarse, pocos consideran aceptable estar encerrados, porque en el fondo todos somos seres sociales”. Según Cook, la RA fomentará una mayor interacción social, incluso para los más introvertidos: “Incluso los introvertidos somos sociables; nos gusta la gente y queremos interactuar. Es probable que, de las dos opciones, la realidad aumentada sea la que genere mayor interacción”.

Desde Apple hasta Meta coinciden en el cambio tecnológico

Apple apuesta a que esta tecnología no aislará al usuario, sino que promoverá la colaboración y la comunicación entre personas, rompiendo barreras geográficas y facilitando la cooperación en espacios virtuales. En sectores como la medicina, la arquitectura y el diseño técnico, la visualización tridimensional será clave para mejorar el trabajo especializado.

Para lograr esta integración continua, Apple se enfoca en desarrollar procesadores que manejen grandes volúmenes de datos gráficos con bajo consumo energético, lo que permitirá que la experiencia de RA no se vea limitada por la duración de la batería, un aspecto fundamental para su uso diario y extendido.

Esta visión de Cook coincide con la de Mark Zuckerberg, fundador de Meta, quien ha señalado que antes de 2030 las gafas con realidad aumentada reemplazarán a los teléfonos móviles. Zuckerberg anticipa que estos dispositivos mostrarán hologramas, ventanas flotantes y asistentes virtuales, ofreciendo una interacción más natural que la pantalla táctil tradicional.

En palabras de Zuckerberg, “estos dispositivos permitirán visualizar hologramas, ventanas flotantes, asistentes virtuales y elementos digitales superpuestos al mundo real, con un manejo más natural que el de una pantalla táctil”. Esta convergencia de perspectivas entre dos de los líderes tecnológicos más influyentes marca el rumbo hacia una transición global hacia plataformas de realidad aumentada como interfaces universales.

Tim Cook predice que la realidad aumentada será tan vital como la alimentación diaria

En 2018, Cook reafirmó la trascendencia de la RA: “creo que algún día nos preguntaremos cómo pudimos vivir sin ella. Podemos tener conversaciones mucho más enriquecedoras gracias a la realidad aumentada. El futuro es ahora”. Así, la realidad aumentada se perfila como una “idea profunda” con el potencial de impactar todos los sectores económicos y sociales de manera revolucionaria.