WhatsApp prepara una nueva función que permitirá enviar mensajes de texto sin necesidad de escribir. La herramienta, detectada en una versión beta para Android, convierte la voz del usuario en un texto escrito que se envía como un mensaje convencional, sin que el destinatario reciba un audio.

La novedad fue reportada por el portal especializado WABetaInfo y representa el proceso inverso a la función de transcripción de audios que la aplicación incorporó recientemente.

Cómo funcionará el dictado de mensajes

La herramienta incorporará un nuevo botón dentro de la barra de chat. Al presionarlo por primera vez, la aplicación mostrará una breve introducción y solicitará seleccionar un idioma para el dictado.

Luego, el usuario podrá hablar en voz alta mientras la aplicación muestra un indicador de escucha. Al finalizar, el sistema genera el texto escrito en el recuadro de mensaje para que pueda ser revisado antes de enviarlo.

WhatsApp prepara una función para enviar textos sin escribir

La función estará disponible tanto en chats individuales como en grupos y canales.

El destinatario recibirá un texto, no un audio

Una de las principales diferencias con las clásicas notas de voz es el formato que recibe el destinatario. Quien esté del otro lado no escuchará ningún audio, sino que recibirá un mensaje escrito convencional.

Además, el sistema no incluirá ninguna etiqueta que revele que el contenido fue generado mediante dictado. El mensaje lucirá como un texto escrito de forma tradicional.

Procesamiento local y privacidad

La herramienta utilizará los mismos paquetes de idioma que la función de transcripción de audios. Estos archivos se descargan directamente en el teléfono y permiten que todo el proceso de conversión de voz a texto se realice de forma local, sin depender de servidores externos.

Esto garantiza que el cifrado de extremo a extremo se mantenga intacto y que el contenido del mensaje permanezca en el dispositivo hasta que se envíe. Una vez descargado el paquete de idioma, la función podrá utilizarse sin conexión a internet.

Cuándo estará disponible

Por el momento, la función no está disponible para los usuarios generales. Fue detectada en la versión beta 2.26.37.5 para Android y se encuentra en etapa de desarrollo, sin que haya llegado aún a los evaluadores del programa beta.

Meta no confirmó oficialmente una fecha para su lanzamiento masivo. Como ocurre con otras características en prueba, el diseño final y la ubicación del botón podrían cambiar antes de su eventual despliegue.

La función de dictado por voz apunta a quienes prefieren hablar antes que escribir, pero no quieren enviar una nota de voz que obligue al destinatario a reproducirla. La llegada de esta herramienta se suma a la transcripción de audios que WhatsApp ya incorporó, completando así un ecosistema de conversión de voz a texto en ambas direcciones.