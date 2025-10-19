Cayó de un tercer piso en Playa del Cármen y está grave, necesita atención médica

Karina Rott cayó desde un tercer piso en Tulum, México. Está viva, pero tiene fracturas graves en un brazo, un tobillo y dos vértebras, cada hora que pasa sin atención médica, los riesgos de perder movilidad o incluso de amputación aumentan. Su familia, desde Las Grutas, pide ayuda urgente a la Embajada Argentina. Hasta ahora, nadie respondió.

El accidente ocurrió en Tulum, el sábado a las tres de la mañana. Karina, vecina de Las Grutas, terminó en el suelo tras caer desde un tercer piso. No hay detalles precisos sobre cómo sucedió, pero lo que sí se sabe es que sus heridas son graves: fracturas expuestas, vértebras comprometidas, riesgo de parálisis y hasta de amputación.

Desde ese momento, comenzó una carrera contra el tiempo. Fue trasladada primero al hospital de Playa del Carmen. Después, al Hospital General Agustín O’Horán en Mérida. En ambos lugares, según denuncia su familia, le negaron el tratamiento que necesita. No hubo camas, no hubo recursos, no hubo voluntad.

Los hospitales privados sí ofrecen atención, pero los presupuestos son inalcanzables. La familia de Karina no tiene cómo cubrirlos. Mientras tanto, ella sigue internada, sin intervención quirúrgica, con el cuerpo roto y la esperanza en pausa.

Desesperados, sus seres queridos iniciaron colectas en Argentina y México. También pidieron ayuda a la Embajada, al Consulado y a la Cancillería. Llamaron, escribieron, insistieron. No hubo respuestas. La posibilidad de repatriarla en un avión sanitario existe, pero sin apoyo institucional, es solo una idea que se repite en voz baja.

La familia solicitó colaboración ante la ausencia de respuesta desde el consulado

La familia decidió entonces hacer público el caso. "Necesitamos que los medios nos ayuden a presionar. Que la Embajada actúe. Que alguien escuche. Karina no puede esperar más", expresaron en un mensaje que circula por redes sociales.

"El hospital no le estaría atendiendo como se debe, la embajada no nos da una solución y no nos brindan ayuda clínica. Los gastos son muy altos y no podemos cubrirlos por completo por los recursos que son limitados. Por eso estamos haciendo esta colecta solidaria. Si desean ayudar, les agradecemos con una sonrisa enorme. Cualquier granito ayuda", publicaron en redes y además dejaron el CBU de la familia: 000016830000022805883