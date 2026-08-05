Durante el receso invernal, Salta consolidó su posición como destino turístico destacado en el norte argentino al recibir un total de 267.628 turistas, según datos preliminares del Observatorio de Datos Turísticos junto con la Universidad Nacional de Salta. Esta cifra refleja una fuerte demanda sobre una oferta de 22.975 plazas de alojamiento, respaldada por una conectividad aérea sin precedentes y un calendario federal de actividades.

El ranking de ocupación hotelera estuvo liderado por La Caldera y la Ciudad de Salta, ambas con un 71% de ocupación. Les siguieron Rosario de la Frontera con un 69,2%, Cachi con 63,4% y Cafayate con 62,7%. Estos números evidencian la diversidad de atractivos y la capacidad de recepción de distintos puntos turísticos de la provincia.

Una agenda federal de más de 1500 actividades, puntapié inicial del éxito de visitantes

El éxito de la temporada invernal se atribuye al trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los 60 municipios que conforman Salta, que organizaron una agenda federal con más de 1500 actividades. Entre los eventos más relevantes se destacaron el enfrentamiento de Boca Juniors contra Athletico Paranaense de Brasil, el partido de River Plate frente a Aldosivi, la presentación del Circo Ánima de Flavio Mendoza en la Capital, la 41° edición del Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, y los conciertos de Abel Pintos y Soledad Pastorutti, además del 1° Concurso del Disco.

La infraestructura fue un pilar fundamental para sostener este movimiento turístico. El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró 118.193 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que marca un récord en conectividad aérea para la región.

Salta alcanza récord turístico en invierno con alta ocupación y eventos masivos

Manuela Arancibia, ministra de Turismo y Deportes de Salta, resaltó: “La temporada confirma la competitividad de la provincia. Con la visión de sostener al turismo como una política de Estado, fortalecimos las rutas aéreas, mantuvimos la promoción activa en mercados clave y coordinamos acciones con el sector privado para dinamizar toda la cadena de valor”.

El impacto también se reflejó en la concurrencia a los sitios turísticos emblemáticos: la red de museos locales recibió a más de 55.000 visitantes, los teleféricos San Bernardo y Ala Delta movilizaron a 56.500 usuarios, y el icónico Tren a las Nubes alcanzó un 90% de ocupación promedio con 7.541 pasajeros distribuidos en 20 viajes durante la temporada.