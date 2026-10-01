Aruba participó de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT). Allí dio a conocer los principales lineamientos de su estrategia para Argentina. La propuesta busca consolidar el lugar alcanzado en los últimos años y promover un modelo más equilibrado y sostenible en el tiempo.

La Autoridad de Turismo de Aruba estuvo representada por Jordan Schlipken Croes, director para Latinoamérica, y Pablo Rodríguez, director para Argentina. Ambos mantuvieron una agenda de encuentros con operadores, agencias de viajes, aerolíneas, periodistas y referentes de la industria.

Un stand propio y una amplia delegación

Por tercer año consecutivo, el destino contó con stand propio. Estuvo acompañado por una amplia representación de su oferta. Entre los participantes estuvieron JOIA Aruba by Iberostar, Embassy Suites by Hilton Aruba Resort, Radisson Blu Aruba, COVO Suites y Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. También participaron Blue Aruba Rentals, Barceló Aruba, Courtyard by Marriott Aruba Resort, Amsterdam Manor Beach Resort y Eagle Aruba Resort. Se sumaron Eco Destination Management Services y De Palm.

Aruba presentó en FIT su nueva estrategia para Argentina

En conjunto, acercaron al público profesional una mirada integral de las alternativas de alojamiento, servicios, excursiones y experiencias disponibles.

Una nueva mirada para Argentina

Aruba ha logrado construir durante los últimos años una presencia sólida entre las preferencias de los viajeros argentinos. El desafío ahora es avanzar en la recomposición de las audiencias. También conectar con un público que busque conocer el destino de una manera más profunda y consciente.

En este sentido, un huésped de alto valor no se define únicamente por su nivel de gasto. También importa la forma en que se relaciona con el lugar. Su interés por la cultura y la gastronomía local, el tiempo que permanece, su curiosidad por descubrir otros rincones más allá de las playas y el respeto por la naturaleza y la comunidad.

"Durante los últimos años logramos, junto con nuestros socios, construir una presencia muy fuerte de Aruba en Argentina. Ahora queremos conectar con un viajero curioso, interesado en conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra gente; alguien que disfrute de todo lo que tenemos para ofrecer y que también contribuya a cuidarlo", señaló Schlipken Croes.

Los argentinos permanecen en Aruba un promedio de aproximadamente 8,5 noches. Es un dato relevante dentro de esta visión, que pone el acento en la calidad de la experiencia y en la relación que cada huésped establece con el lugar.

Turismo Responsable: una relación de reciprocidad

Este enfoque forma parte de la visión que Aruba impulsa a nivel global. Se expresa bajo el concepto "Cuando amas Aruba, Aruba te ama".

La propuesta invita a disfrutar de sus playas, naturaleza, gastronomía, cultura, bienestar y actividades. Al mismo tiempo, promueve el respeto por el entorno, la identidad local y quienes viven allí.

FIT 2026 permitió compartir estos lineamientos con los principales actores de la industria argentina. También profundizar el trabajo conjunto y reafirmar una presencia sostenida en el mercado.

Aruba mira así hacia los próximos años con un objetivo claro: atraer a quienes quieran descubrirla, disfrutarla y establecer con ella una relación positiva. También contribuir a preservar aquello que la hace única.