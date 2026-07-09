El invierno cambia el ritmo de la ciudad, pero también abre la puerta a otra forma de mirar el territorio. A pocos kilómetros de Neuquén capital, los paisajes de la barda, los lagos, los viñedos y los escenarios donde alguna vez caminaron los dinosaurios vuelven a convertirse en el punto de partida para quienes buscan conocer la Patagonia desde una perspectiva diferente.

Con esa premisa, la agencia Neuquén Travel preparó una serie de experiencias que combinan paleontología, enoturismo y actividades para toda la familia durante las vacaciones de invierno. La propuesta busca mostrar una faceta distinta de la provincia, donde la historia natural convive con la producción vitivinícola y el crecimiento de la región.

La propuesta incluye actividades para todos los gustos y edades.

"Ya tenemos un cronograma de salidas habituales que está muy consolidado", contó Bárbara Blanc, agente de viajes de Neuquén Travel, durante una entrevista en el programa Nos Vamos, de 24/7 Canal de Noticias. Explicó que uno de los recorridos más elegidos invita a descubrir el patrimonio paleontológico neuquino, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

El circuito une dos sitios emblemáticos. Por un lado, Villa El Chocón, donde la historia de la energía hidroeléctrica, el lago y los restos fósiles conviven en un mismo paisaje. Allí se encuentra el museo que resguarda al dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Por otro, Proyecto Dino, un espacio donde la experiencia va mucho más allá de una visita tradicional.

Proyecto Dino abre las puertas al trabajo cotidiano de los paleontólogos

Blanc explicó que el recorrido permite observar de cerca cómo trabajan los equipos científicos en plena excavación. Los visitantes caminan por el mismo terreno donde aparecen los fósiles y luego ingresan al laboratorio para conocer el proceso de limpieza, restauración y conservación de cada hallazgo.

"Esa es una experiencia súper completa, porque el laboratorio no se puede visitar en cualquier lugar", destacó. Según explicó, el recorrido termina en el museo que funciona dentro del predio, lo que permite comprender todo el camino que recorren las piezas antes de ser exhibidas.

La propuesta también pone en valor el paisaje que rodea al yacimiento. El contraste entre el lago, las bardas rojizas y la inmensidad de la estepa crea una postal que, según la agente de viajes, sorprende incluso a quienes conocen la Patagonia.

Las bodegas de San Patricio del Chañar completan un recorrido con identidad neuquina

El viaje puede continuar entre viñedos. Blanc explicó que muchas de las excursiones incluyen visitas guiadas a bodegas de San Patricio del Chañar, donde los turistas recorren las instalaciones, conocen el proceso de elaboración de los vinos y participan de degustaciones.

Los recorridos llevan a los visitantes a conocer la actividad vitivinícola en toda su complejidad.

La salida comienza desde Neuquén capital alrededor de las 9 o 9.30 de la mañana. Durante la jornada también existe la posibilidad de almorzar en una de las bodegas o elegir otros espacios gastronómicos de la zona.

Como parte del circuito, también se incorpora el Museo de Vaca Muerta, que permite entender la evolución geológica y energética de la provincia, y el Dique Ballester, una obra histórica que marcó el desarrollo productivo del Alto Valle.

Para Blanc, quienes llegan por primera vez descubren una ciudad distinta a la que imaginaban. "Lo que más cautiva a quienes nos visitan es que encuentran algo diferente. Se sorprenden con los ríos, con la barda y con ese paisaje tan característico de la Patagonia", aseguró.

Incluso señaló que durante el último verano crecieron las visitas de personas que eligieron Neuquén como destino principal y no solo como una escala hacia otros puntos turísticos. Muchas, afirmó, llegaron atraídas por la riqueza paleontológica de la región.

La experiencia del chocolate suma una propuesta para las familias

Pensando en las vacaciones de invierno, la agencia incorporó además una actividad especialmente diseñada para los más chicos. La llamada "experiencia del chocolate" invita a recorrer una fábrica, conocer el origen del producto, participar de una degustación y elaborar una pieza propia.

Cada participante puede decorar su chocolate y llevárselo como recuerdo, una actividad que combina aprendizaje y juego en una misma jornada.

Mientras la nieve cubre la cordillera, en los alrededores de Neuquén aparecen otras formas de descubrir la provincia. Entre fósiles de millones de años, copas de vino, ríos, bardas y aromas a chocolate, el invierno también encuentra un lugar para sorprender y volver a mirar el territorio con otros ojos.

El programa completo: