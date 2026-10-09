Momentos de tensión, bronca e indignación se vivieron este jueves en el Aeroparque Jorge Newbery. Pasajeros que tenían previsto viajar a Tucumán se encontraron con que Aerolíneas Argentinas había cancelado su vuelo. La alternativa de reprogramación podía demorarse hasta el domingo.

El servicio afectado fue el AR1484. Debía despegar alrededor de las 18 con destino al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo. La compañía informó que el avión no contaba con la tripulación necesaria para realizar el viaje.

La falta de tripulación, el motivo de la cancelación

La explicación de Aerolíneas Argentinas fue concreta: faltaba la tripulación necesaria para operar el vuelo. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las razones de esa falta de personal. Tampoco se informó oficialmente cuántos pasajeros resultaron perjudicados.

La reprogramación para el domingo que desató la furia

La explicación estuvo lejos de calmar los ánimos. El malestar se multiplicó cuando los pasajeros recibieron la información de que no habría disponibilidad para reubicarlos durante el viernes. Algunos podrían tener que esperar hasta el domingo.

Tres días de demora para un vuelo de apenas dos horas. Una situación que desató gritos, protestas y fuertes cuestionamientos a la compañía aérea en plena terminal porteña.

El recital que quedaba a un vuelo de distancia

Entre los pasajeros afectados había numerosas personas que habían organizado su viaje a Tucumán para participar del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El espectáculo estaba previsto para este sábado.

Para esos viajeros, la posibilidad de arribar recién el domingo significaba perderse el espectáculo. También afrontar complicaciones económicas y personales derivadas de una cancelación imprevista.

Un problema que excede el pasaje

El problema no se limitó a los fanáticos de la banda. También quedaron afectados pasajeros con compromisos familiares, laborales y personales que dependían de llegar a la provincia en la fecha programada.

La situación vuelve a poner sobre la mesa un problema que excede la suspensión de un vuelo: las consecuencias que deben afrontar los pasajeros cuando una compañía aérea no puede cumplir con el servicio contratado. Reservas de alojamiento, entradas para espectáculos y compromisos laborales pueden quedar comprometidos por una decisión operativa que los usuarios no provocaron.