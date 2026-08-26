Una locomotora a vapor fabricada en 1927 volvió a recorrer las vías de la línea Roca durante un viaje de prueba entre Remedios de Escalada y Dolores, donde alcanzó velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora y despertó la atención de cientos de vecinos a lo largo del recorrido.

La formación fue encabezada por la locomotora Vulcan Foundry 12E N°3925, conocida como "La 39 Grande", que completó un trayecto de más de 190 kilómetros tras un extenso proceso de restauración realizado en el Ferroclub Escalada.

Un viaje que recorrió la historia

El tren partió desde Remedios de Escalada y atravesó Temperley, Alejandro Korn, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores, donde finalizó el recorrido previsto. De esta manera, esta formación liderada por la locomotora a vapor de 1927 utilizó parte de las vías del Tren Buenos Aires-Mar del Plata.

Una locomotora de 1927 volvió a rodar a 80 km/h luego de estar al borde del desguace

Durante el trayecto realizó una parada técnica en la estación Coronel Brandsen para cargar agua y otra en Lezama, donde bomberos colaboraron con el abastecimiento debido a que el tanque ferroviario de la estación no se encontraba operativo.

De la chatarra a volver a las vías

La locomotora tipo "Pacific" fue construida en Inglaterra en 1927 y rescatada en 1993 de la localidad bonaerense de Lobos, donde permanecía fuera de servicio y con riesgo de ser desguazada. Tras años de trabajos de recuperación, que incluyeron la reparación de la caldera, la restauración de la cabina y la puesta a punto de distintos componentes mecánicos, la máquina volvió a las vías en julio de 2025.

A lo largo del recorrido, cientos de vecinos se acercaron a estaciones, pasos a nivel y distintos sectores de la línea Roca para registrar el paso de la locomotora, que en varios tramos superó los 80 kilómetros por hora. La "39 Grande" ya había realizado viajes de prueba durante 2025 hasta Brandsen y Chascomús. El nuevo ensayo hasta Dolores representó un paso más en el proceso de puesta a punto de una de las locomotoras a vapor históricas mejor conservadas del país.

El objetivo de quienes trabajan en su recuperación es continuar con las pruebas para habilitar recorridos de mayor distancia y mantener en funcionamiento una pieza emblemática del patrimonio ferroviario argentino.