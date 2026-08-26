¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Lo viejo funciona

Una locomotora de 1927 volvió a rodar a 80 km/h luego de estar al borde del desguace

La "39 Grande" recorrió más de 190 kilómetros desde Remedios de Escalada hasta Dolores. La máquina fue rescatada en 1993 y restaurada por el Ferroclub Escalada.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 08:43
PUBLICIDAD
Una locomotora de 1927 volvió a rodar a 80 km/h luego de estar al borde del desguace

Una locomotora a vapor fabricada en 1927 volvió a recorrer las vías de la línea Roca durante un viaje de prueba entre Remedios de Escalada y Dolores, donde alcanzó velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora y despertó la atención de cientos de vecinos a lo largo del recorrido.

La formación fue encabezada por la locomotora Vulcan Foundry 12E N°3925, conocida como "La 39 Grande", que completó un trayecto de más de 190 kilómetros tras un extenso proceso de restauración realizado en el Ferroclub Escalada.

Un viaje que recorrió la historia

El tren partió desde Remedios de Escalada y atravesó Temperley, Alejandro Korn, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores, donde finalizó el recorrido previsto. De esta manera, esta formación liderada por la locomotora a vapor de 1927 utilizó parte de las vías del Tren Buenos Aires-Mar del Plata.

Una locomotora de 1927 volvió a rodar a 80 km/h luego de estar al borde del desguace

Durante el trayecto realizó una parada técnica en la estación Coronel Brandsen para cargar agua y otra en Lezama, donde bomberos colaboraron con el abastecimiento debido a que el tanque ferroviario de la estación no se encontraba operativo.

De la chatarra a volver a las vías

La locomotora tipo "Pacific" fue construida en Inglaterra en 1927 y rescatada en 1993 de la localidad bonaerense de Lobos, donde permanecía fuera de servicio y con riesgo de ser desguazada. Tras años de trabajos de recuperación, que incluyeron la reparación de la caldera, la restauración de la cabina y la puesta a punto de distintos componentes mecánicos, la máquina volvió a las vías en julio de 2025.

A lo largo del recorrido, cientos de vecinos se acercaron a estaciones, pasos a nivel y distintos sectores de la línea Roca para registrar el paso de la locomotora, que en varios tramos superó los 80 kilómetros por hora. La "39 Grande" ya había realizado viajes de prueba durante 2025 hasta Brandsen y Chascomús. El nuevo ensayo hasta Dolores representó un paso más en el proceso de puesta a punto de una de las locomotoras a vapor históricas mejor conservadas del país.

El objetivo de quienes trabajan en su recuperación es continuar con las pruebas para habilitar recorridos de mayor distancia y mantener en funcionamiento una pieza emblemática del patrimonio ferroviario argentino.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD