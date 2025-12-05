Bariloche decidió dejar de parchar lo inevitable: el aeropuerto más explosivo del turismo argentino ya no da abasto. Y esta vez, el anuncio llegó con el combo completo. El gobernador Alberto Weretilneck acompañó la presentación oficial de la ampliación del Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, una obra de U$S 15 millones que duplicará su capacidad operativa, y confirmó un dato que hacía ruido entre operadores, taxistas y vecinos: en marzo se llamará a licitación para modernizar la Ruta Provincial 80, el acceso directo a la terminal.

El proyecto es ambicioso y, si se ejecuta como anunciaron, cambiará no solo el movimiento interno del aeropuerto, sino la puerta de entrada del turismo patagónico. Con estas obras, Bariloche se prepara para operar hasta seis vuelos simultáneos, algo impensado para la infraestructura actual.

Este año, la terminal aérea registró 1.300.000 pasajeros y cerrará con 8.600 vuelos, una cifra que la ubica entre las más activas del país. En invierno, la foto es aún más contundente: 10.000 pasajeros por día y una proyección de 2.300.000 usuarios para 2025.

Weretilneck lo sintetizó sin rodeos: “El segundo destino turístico del país necesita una infraestructura a la altura. No podemos seguir atendiendo este flujo con el aeropuerto como está”. Y no exagera. La combinación de clima hostil, saturación operativa y crecimiento del mercado aéreo viene tensando la logística año tras año.

Junto al CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el intendente Walter Cortés, se detallaron trabajos que transformarán por completo la terminal: áreas nuevas, procesamientos simultáneos, mayor comodidad y un flujo ordenado para pasajeros que, en temporada alta, suelen colapsar pasillos, mostradores y salas de espera. Ketchibachian se dio el lujo de destacar que Bariloche es una “joyita operativa” dentro de los 35 aeropuertos que gestionan en el país y los 52 en el mundo. Y remarcó un bonus: la obra generará empleo desde 2026, con prioridad para mano de obra local, un alivio económico para la cordillera.

Weretilneck encabezó el anuncio de la ampliación del aeropuerto y la modernización del acceso por la Ruta 80.

La otra pieza clave: la Ruta 80 totalmente renovada

La noticia más esperada por quienes entran y salen de la ciudad: la Ruta Provincial 80 tendrá una mejora integral, financiada por la CAF. Este mes será la audiencia pública y en los primeros días de marzo se lanzará la licitación.

Weretilneck, filoso, dijo que así como Aeropuertos Argentina cumplió, la Provincia también lo hará: “Vamos a tener un acceso como corresponde, bien señalizado y seguro para todos”. La Ruta 80 es hoy un cuello de botella que no acompaña el volumen de pasajeros. Invertir en ese acceso es, en términos turísticos, tan importante como ampliar la terminal.

Cuando las obras terminen, Bariloche tendrá un aeropuerto moderno, funcional y capaz de absorber el crecimiento vertiginoso del turismo. Y un acceso renovado que, por fin, dejará atrás el mal trago de un camino que quedó chico hace años.