Piedra del Águila es uno de los destinos turísticos de Neuquén que invita a descubrir una combinación particular de estepa patagónica, formaciones rocosas y espejos de agua. Ubicada en el departamento Collón Curá, sobre la Ruta Nacional 237, se encuentra a unos 224 kilómetros de la capital provincial y se destaca por sus paisajes naturales y propuestas recreativas. Aunque es conocida como el Portal de los Lagos Patagónicos, la localidad cuenta con atractivos propios que la convierten en mucho más que una parada rumbo a la cordillera.

Uno de sus principales protagonistas es el río Limay, reconocido por la transparencia de sus aguas y sus condiciones para la pesca deportiva. A unos 19 kilómetros del casco urbano se encuentra el sector denominado Limay Medio, un lugar elegido por pescadores de distintos puntos del país y del mundo por la presencia de truchas marrones y arcoíris. La pesca con mosca y el spinning son algunas de las modalidades más practicadas en este entorno natural.

El Limay Medio es uno de los sectores más elegidos para practicar pesca deportiva en la región.

La actividad también forma parte de la identidad cultural y turística de la localidad. Uno de los eventos que la representa es la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias, una celebración que pone en valor la tradición pesquera y la importancia del río Limay para la región. Cada temporada, este atractivo convoca a aficionados que buscan disfrutar de la pesca en un entorno característico de la Patagonia.

Pero las propuestas no terminan en el agua. Piedra del Águila también ofrece alternativas para quienes buscan experiencias de aventura y contacto con la naturaleza. Sus formaciones rocosas y desniveles permiten realizar actividades como rappel, mientras que los caminos y senderos de la estepa son escenarios para recorridos en mountain bike, combinando actividad física con vistas panorámicas.

Las formaciones rocosas y los desniveles naturales ofrecen escenarios para actividades como rappel y mountain bike.

El paisaje está marcado por extensas mesetas, cerros y formaciones de piedra que cambian de tonalidad según la luz del día. El contraste entre la aridez de la estepa y el azul de los espejos de agua construye algunas de las postales más características de esta zona neuquina, donde la tranquilidad y los amplios horizontes se convierten en parte de la experiencia turística.

Para llegar desde Neuquén capital, el recorrido es de aproximadamente 224 kilómetros por la Ruta Nacional 237, pasando por las cercanías de Picún Leufú. Su ubicación estratégica y la variedad de actividades hacen de Piedra del Águila una alternativa para quienes buscan conocer otros paisajes de la provincia y descubrir los atractivos turísticos del interior neuquino.

Las mejores fotos:

La localidad es una de las puertas de entrada a los paisajes y atractivos del corredor de los lagos patagónicos.

El encuentro entre la estepa y las aguas del Limay convierte a Piedra del Águila en un destino con identidad propia.

La Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias destaca la importancia de la pesca deportiva en la identidad local.