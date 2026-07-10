Aunque el invierno suele alejar a muchos del agua, en el río Limay la temporada no termina con la llegada del frío. Así lo destacó Gabriel Rivera, prestador náutico de Quimey SUP Neuquén, en diálogo con Nos Vamos por 24/7 Canal de Noticias. El emprendedor aseguró que la tecnología aplicada a la indumentaria fue clave para transformar una actividad tradicionalmente de verano en una propuesta disponible durante los doce meses del año.

"La verdad es que en invierno cuesta un poco más meterse al agua, pero hemos logrado desestacionalizar nuestras actividades gracias a la incorporación de nueva tecnología en la indumentaria", explicó. Detalló que cuentan con trajes, botas de neopreno y todo el equipamiento necesario para que la experiencia sea segura y confortable.

Rivera sostuvo que cuando el clima acompaña, el río vuelve a convertirse en un espacio muy atractivo. "Cuando el invierno regala alguna tarde linda, realmente dan ganas de meterse al agua", afirmó.

El stand up paddle gana lugar entre las propuestas del río

La actividad principal de Quimey SUP gira alrededor del stand up paddle, disciplina que utiliza tablas inflables y que sigue creciendo entre quienes buscan una alternativa recreativa al aire libre.

El stand up paddle gana terreno temporada tras temporada.

"Básicamente trabajamos con stand up paddle utilizando tablas inflables", comentó. Al mismo tiempo explicó que la propuesta fue ampliándose con el paso de los años y hoy también incluye tablas colectivas para diez personas y actividades en balsas de rafting.

El prestador señaló que el rafting mantiene un público consolidado porque lleva décadas desarrollándose en distintos países. Sin embargo, aseguró que el stand up paddle gana terreno temporada tras temporada. "Es una actividad más nueva, pero de a poco la gente la va incorporando y cada vez tiene más aceptación", señaló.

Turistas de distintas provincias y visitantes extranjeros llegan al río Neuquén

Rivera destacó que el crecimiento de la actividad también se refleja en la diversidad del público. "Hemos tenido la posibilidad de trabajar con residentes de Neuquén, con turistas de otras provincias y también con visitantes extranjeros", contó. En ese sentido, señaló que han tenido clientes que llegaron desde España para visitar familiares que viven en la región y aprovecha la estadía para realizar actividades al aire libre.

Además de mantener actividades durante todo el año, Quimey SUP trabaja junto a agencias de viajes para desarrollar nuevos productos turísticos. "Vamos a participar de la feria Meet Up donde se presentarán propuestas orientadas al turismo MICE, vinculado a reuniones, incentivos, congresos y eventos", explicó. Agregó que el objetivo es mostrar las experiencias que ofrece Neuquén y generar nuevos vínculos con operadores turísticos de distintos lugares.

Mientras tanto, las consultas continúan llegando a través de las redes sociales. "Nos pueden encontrar como Quimey SUP Neuquén tanto en Instagram como en Facebook. Ahí respondemos todas las consultas, tanto para las actividades de invierno como para las propuestas que ya estamos preparando para la primavera y el verano", concluyó.

El programa completo de "Nos Vamos":