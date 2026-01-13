En un esfuerzo por promover el turismo interno y fortalecer las economías locales, la Provincia de Neuquén, presentó dos nuevos programas de beneficios. Estas iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Turismo y el Banco Provincia del Neuquén (BPN), buscan facilitar el acceso de los neuquinos a servicios turísticos a través de reintegros, créditos y promociones bancarias. Los programas tienen como objetivo incentivar el turismo dentro de la provincia, beneficiando tanto a los turistas como a los prestadores de servicios locales.

Gustavo Capiet, presidente de Neuquén Tur, destacó en Verano de Primera por AM550, que estos programas vienen a complementar las acciones que ya se vienen llevando a cabo con el Banco Provincia del Neuquén. Uno de los principales lanzamientos es el programa "Disfruta Neuquén", que ofrece créditos personales de hasta 5 millones de pesos, a una tasa de interés del 26% y a 12 cuotas. Este programa está destinado a personas que consuman productos turísticos de los prestadores que forman parte del club de beneficios del banco.

"Es una medida que va a permitir a los neuquinos acceder a más servicios turísticos, generando un impacto positivo tanto para los prestadores como para la economía local", explicó Capiet.

Gustavo Capiet, presidente de Neuquén Tur.

Otro de los programas anunciados es el "Viajar Neuquén", que relanza un plan de reintegros de gastos en actividades turísticas. Los turistas que realicen compras en servicios turísticos dentro de la provincia podrán recibir un reintegro del 50% de cada factura, con un tope de 500.000 pesos. "Este plan aplica a todo tipo de consumo turístico, desde alquiler de autos y gastronomía hasta actividades como rafting o guías de pesca", detalló Capiet. Para acceder al reintegro, los turistas deberán cargar la factura, sus datos bancarios y personales en el sitio web del Ministerio de Turismo, y el reintegro se realizará en la cuenta del beneficiario al inicio del viaje.

Con un presupuesto de 1000 millones de pesos, el programa tiene un fuerte impacto económico. "Si conseguimos mantener un reintegro del 28% sobre el total facturado, la facturación en turismo de cercanía podría superar los 4.000 millones de pesos", señaló Capiet. La estrategia, que ha sido un gran apoyo para el sector turístico, busca aumentar la ocupación en la provincia durante la temporada de verano y extenderla hasta marzo y abril.

La llegada de turistas extranjeros

Con el inicio de la temporada de verano, los primeros datos de ocupación en Neuquén son alentadores. Según los relevamientos realizados hasta la fecha, la provincia registró un aumento del 12% en comparación con el mismo período del año pasado.

"El verano arrancó antes este año, y las proyecciones de reservas hasta finales de febrero son muy positivas", destacó Capiet. Este crecimiento en las reservas, junto con los nuevos programas de incentivos, permiten a la provincia esperar una temporada exitosa.

Además, se registró un aumento en el turismo extranjero, especialmente de turistas brasileños, lo cual sorprendió a los operadores turísticos locales. Capiet señaló que "la revalorización del dólar chileno y el aumento del dólar argentino han equilibrado la balanza, lo que ha generado una mayor llegada de turistas internacionales". Este fenómeno es aprovechado por los programas de promoción y reintegro, que permiten a Neuquén competir con otros destinos de la región.