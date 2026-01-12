Figueroa anunció dos programas de beneficios para fortalecer el turismo interno

El gobernador Rolando Figueroa presentó este lunes en el Centro de Convenciones de Villa Traful dos nuevos programas de beneficios destinados a promover el turismo interno y fortalecer las economías locales.

Las iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Turismo y el Banco Provincia del Neuquén (BPN), combinan reintegros, líneas de crédito y promociones bancarias para facilitar el acceso de los neuquinos a servicios turísticos en todo el territorio provincial.



Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa agradeció el acompañamiento del equipo de Turismo y de las autoridades del banco, y remarcó la relevancia del lanzamiento. “Este anuncio es muy importante porque son dos líneas que se potencian entre sí”, señaló.



El primero de los programas es Viajá Neuquén, una propuesta del Ministerio de Turismo que otorga un reintegro de hasta el 50% del monto total gastado en servicios turísticos habilitados dentro de la Provincia. El beneficio se acredita como crédito en una cuenta bancaria del BPN, permitiendo su utilización durante la vigencia del programa.



La segunda iniciativa es Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN, un programa que incorpora una línea de préstamos personales destinada específicamente a financiar la adquisición de servicios y actividades turísticas dentro de la Provincia. Los rubros alcanzados incluyen gastronomía, hoteles del Neuquén, turismo ISSN, artesanías neuquinas, fiestas populares, combustible y servicios asociados al turismo.



En su discurso, el mandatario puso en valor el compromiso de la sociedad neuquina y de los prestadores turísticos, en un escenario complejo de emergencia ígnea y emergencia hídrica. “Queremos un desarrollo prolongado en el tiempo y absolutamente sustentable, y eso implica cuidar lo que tenemos”, afirmó y enfatizó que se trata de “generar un círculo virtuoso que potencie la economía y permita a los neuquinos recorrer su provincia”.



Reconoció que existen dificultades vinculadas a la coyuntura macroeconómica y al tipo de cambio, especialmente en una provincia limítrofe como Neuquén, pero sostuvo que estas políticas dan la posibilidad de que los neuquinos “puedan disfrutar Neuquén de otra manera, aun cuando muchas veces vamos contra la corriente”.



Destacó además que el 60% de los turistas que visitan la Provincia lo hacen por recomendación boca a boca, lo que consideró una señal clara de posicionamiento. “Cuando existe esa recomendación, quiere decir que se ha creado una marca. Neuquén hoy tiene una marca, y esa marca la debemos cuidar y potenciar entre todos”, sostuvo.



Además, recordó el acompañamiento al turismo a través de la inversión en infraestructura vial que lleva adelante la Provincia con recursos propios, mediante un plan vial provincial que incluye más de 600 kilómetros de rutas en el interior profundo, la repavimentación de otros 187 kilómetros y la consolidación de corredores turísticos clave como la Ruta 23 y el circuito de los Siete Lagos, junto con accesos a lagos y localidades emergentes. “Todo esto contribuye a que Neuquén se transforme en una provincia llamadora al turismo, y a que el turismo genere más recursos para todos los neuquinos”, afirmó.



“Este círculo virtuoso que anunciamos hoy desde Traful para toda la Provincia no hace más que potenciar nuestra economía y permitir que nuestros vecinos conozcan y disfruten esta hermosa provincia en la que vivimos”, concluyó el Gobernador.



Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó la afluencia turística al señalar que "estamos un 10% arriba en todos los destinos turísticos, con más de 50.000 turistas que han transitado por nuestra provincia". También resaltó que se ha logrado sacar de la informalidad a una gran cantidad de alojamientos, llegando tener “más de mil habilitaciones en total".



Por último, informó que de acuerdo a las encuestas que se realizan entre los turistas, "más del 80% dice que nos visitan por los recursos naturales que tiene la Provincia" y destacó que "en el medio de una emergencia hídrica, tenemos el desafío de tener que preservarlos".



Detalle de los programas



Viajá Neuquén alcanza a la contratación de alojamiento turístico, servicios gastronómicos, agencias de viaje registradas, prestadores de actividades turísticas habilitados, transporte turístico y alquiler de autos sin chofer en destino, además del Complejo Termal Copahue, centros de nieve y ski de la provincia y otros servicios que se incorporan según cada edición.



Para acceder al reintegro, las personas beneficiarias deben contratar servicios turísticos habilitados, solicitar comprobantes fiscales electrónicos válidos (facturas tipo B o C con CAE), cargar la documentación en la plataforma digital del programa y, una vez validados los comprobantes, recibirán el reintegro en la cuenta bancaria declarada. En esta edición, el tope de reintegro por beneficiario es de 500.000 pesos, y el beneficio aplica únicamente a comprobantes mayores a 100.000 pesos.



Disfrutá Neuquén, por su parte, prevé préstamos de hasta 5 millones de pesos, con un cupo total de 10.000 millones de pesos, una tasa del 26% TNA, sistema de amortización francés y un plazo de financiación de hasta 12 meses. La vigencia se extiende hasta el 5 de abril de 2026 o hasta agotar el cupo disponible.



Ambas propuestas están dirigidas a personas mayores de 18 años, que acrediten residencia en la provincia del Neuquén y cuenten con una cuenta bancaria activa en el BPN.



Además, continúan vigentes las promociones con tarjetas del BPN, que permiten financiar consumos turísticos en cuotas sin interés, con beneficios diferenciados según días y localidades, y acciones especiales en fechas estratégicas del calendario turístico, como los Super Días Carnaval y Pascuas, que incluyen mayores descuentos y más cuotas.



De esta manera, el Estado provincial consolida una política activa de incentivo al turismo que apunta a promover el turismo interno, diversificar la oferta, generar empleo y acompañar a los prestadores turísticos de cada rincón del territorio neuquino, fortaleciendo un desarrollo equilibrado entre destinos consolidados y localidades emergentes.



