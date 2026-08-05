Viedma comenzó a mostrar todo su potencial para convertirse en un destino competitivo dentro del turismo de reuniones. Integrantes del EnViTur Viedma y de la Agencia de Turismo Rionegrina (ATUR) participan del Meet Up Argentina 2026, el principal evento nacional dedicado a la industria de congresos, convenciones y viajes de incentivo, que se desarrolla este miércoles y jueves en el Centro de Convenciones Buenos Aires.

El encuentro reúne a más de 32 destinos turísticos y 140 hosted buyers de todo el país, generando un espacio estratégico para que provincias y ciudades presenten su infraestructura, servicios y capacidad para captar eventos corporativos, académicos y profesionales.

En ese marco, la prestadora turística de Viedma, Mariela Messina, destacó en diálogo con 24/7 Noticias la importancia de que la capital provincial comience a tener presencia en este tipo de encuentros especializados. "Es muy importante que Río Negro esté presente en el Meet Up. Históricamente ha participado San Carlos de Bariloche y ahora se suma Viedma para presentar su oferta para este segmento", señaló.

Además, explicó que la ciudad comenzó a desarrollar una estructura específica para atender la demanda del turismo de reuniones. Actualmente, dos agencias de viajes locales trabajan en turismo receptivo y se encuentran fortaleciendo sus conocimientos para integrarse plenamente a la oferta provincial destinada a congresos y convenciones.

Otro de los puntos fuertes que destacó fue la conectividad. Según indicó, Viedma cuenta con vuelos diarios desde Buenos Aires, una mejora que amplía las posibilidades para recibir visitantes y organizar encuentros durante todo el año. A eso se suma una infraestructura que incluye hoteles, salones adecuados para eventos, empresas de alquiler de vehículos, servicios de traslados, excursiones y una oferta gastronómica que acompaña el crecimiento del destino.

Sin embargo, Messina aclaró que el objetivo es avanzar de manera gradual. "Estamos al principio tratando de captar reuniones y eventos pequeños. También algunos productos turísticos más bien artesanales. No estamos apuntando a grandes congresos porque, si bien tenemos vuelos todos los días, la capacidad todavía es limitada", explicó.

Finalmente, sostuvo que el desafío pasa por consolidar la oferta local y adaptarla progresivamente a las exigencias del mercado. "Sabemos que este es un proceso que requiere mucho trabajo. La adaptación de la oferta a la demanda lleva tiempo, pero estamos dispuestos a empezar de a poco para fortalecer a Viedma como destino de turismo de reuniones", concluyó.

La palabra de Mariela Messina, prestadora turística de Viedma