En Neuquén, el municipio asiste a perros en situación de calle

Ante la duda de cómo los perros en situación de calle podrían ser alimentados por la gente que habitualmente lo hacía en días “normales”, la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli informó que desde su área se están alimentando a perros de los “parques cerrados como Parque Norte, Paseo de la Costa, balnearios, Parque Central y plazas de la ciudad”.

Ferracioli agregó que desde la subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, “se están asistiendo con la alimentación, limpieza de caniles y atención veteranía a los 38 animales que viven en bienestar animal en dependencia municipal”.

Es importante recordar que como rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, aquellas personas que de manera voluntaria brindan ayuda a los perros y gatos en situación de calle, o en sectores más vulnerables donde los perros tienen familia pero viven en condiciones precarias, no pueden asistirlos como habitualmente lo hacían, generando más dudas sobre qué pasará con ellos (y sus familias).

Al respecto la funcionaria municipal sostuvo que para salir a las calles las autorizaciones “a los activistas para realizar lo que hacen habitualmente solo la puede emitir la Policía Federal o Provincial luego de que entrara en vigencia el DNU”.

Si embargo no hay nada firme al respecto, ante la consulta al personal policial, estos no tenían información de cómo proceder y desde Gendarmería respondieron que las autorizaciones deberían emitirlas los municipios. De todas maneras quienes puedan obtenerla deben tener Personería Jurídica que respalde y justifique que lo que está haciendo es una “tarea humanitaria”, pero la realidad es que esta situación escapa a muchos voluntarios ya que no pertenecen a ninguna asociación ni fundación.