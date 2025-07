Weretilneck cruzó a Nación por el cierre de Vialidad y el vaciamiento del INTA: “El gobierno más unitario de la historia”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, volvió a apuntar contra el Gobierno Nacional por lo que considera un "abandono sin precedentes del interior del país". Esta vez lo hizo tras conocerse la decisión del presidente Javier Milei de disolver Vialidad Nacional, y avanzar con un proceso de vaciamiento en organismos clave como el INTA, que tiene tres estaciones experimentales en la provincia. La respuesta del mandatario fue contundente: “Nunca vimos un desprecio tan brutal por el interior profundo”.

El mandatario no dudó en calificar al actual como “el gobierno más unitario y más alejado del interior” que haya conocido. Para Weretilneck, la eliminación de Vialidad Nacional no solo implica desmantelar un organismo con décadas de experiencia, sino también “poner en riesgo la conectividad, la producción y la seguridad vial de todo el país”.

Ruta 151: el amparo que anticipó el conflicto

El enojo del gobernador no es nuevo. El viernes pasado, acompañado por intendentes de distintas localidades, presentó un amparo en la Justicia Federal para que el Estado Nacional cumpla con su obligación de mantener la ruta Nacional 151, una de las más deterioradas y transitadas de la provincia. La vía, clave para el desarrollo de Vaca Muerta, además del transporte de carga entre el Alto Valle y el norte del país, se encuentra “en estado calamitoso” y sin perspectivas de reparación tras el recorte presupuestario aplicado por Nación.

"No podemos intervenir directamente porque las rutas nacionales no están bajo nuestra jurisdicción. Pero no podemos mirar para otro lado cuando la gente viaja todos los días en condiciones de peligro extremo”, dijo Weretilneck.

Me gustaría saber qué país imagina La Libertad Avanza. Porque sin rutas, sin ferrocarriles, sin estructura estatal, este país se vuelve inviable

El gobernador fue más allá y cuestionó directamente la visión del oficialismo nacional: "Me gustaría saber qué país imagina La Libertad Avanza. Porque sin rutas, sin ferrocarriles, sin estructura estatal, este país se vuelve inviable".

En ese sentido, remarcó que cerrar organismos no resuelve los problemas, sino que los agrava: "Quién va a mantener las rutas? ¿Cómo se van a garantizar los traslados médicos, el transporte de carga o el turismo interno?".

Pese a las limitaciones, aseguró que desde la provincia se seguirán tomando medidas para amortiguar el impacto: "Vamos a seguir subsidiando el transporte para que el boleto no sea tan caro, apoyando con medicamentos a quienes no tienen obra social y sosteniendo la obra pública en los municipios".

El INTA, otro blanco del ajuste

El otro foco de preocupación para Weretilneck es el desguace del INTA. Río Negro cuenta con tres estaciones experimentales del organismo (en Valle Inferior, Alto Valle y la zona andina), fundamentales para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. "Pretender que solo el sector privado se encargue de la investigación es no entender cómo funciona este país. Es desconocer la historia y el rol del Estado en el crecimiento de la producción regional", sentenció.

Además, confirmó que no viajará a Tucumán, donde se realizarán los actos cetrales por el día de la Independencia, al que en las últimas hropas de ayer tampoco viajará Milei: "El año pasado estuvimos y no se cumplió nada del famoso Pacto de Mayo. Además, no me pareció prudente faltar al aniversario de Choele Choel, una ciudad con historia, con identidad, y que representa a ese interior del país que hoy está siendo borrado del mapa".