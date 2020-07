Rescataron a dos perros atados, en una laguna y bajo la lluvia

El municipio de Fernández Oro intervino junto a la Comisaría 26 ante la situación de dos perros en patio de una vivienda, atados y bajo la lluvia. Ambos fueron llevados a la perrera bajo conformidad del dueño alegando que no podía alimentarlos.

La protectora de animales al tanto de la situación pidió que si se retiraban del lugar para llevarlos a la perrera tenían que hacer la intervención con alguna de sus integrantes para dejarlos en un canil evitando cualquier encuentro con otros perros por una cuestión de seguridad.

Ahora bien, esta situación se repite en muchas ciudades de la región, y si bien es importante involucrarse y no ser indiferente, pero hay que tener en cuenta que siempre para hacer una denuncia hay que tener un lugar de resguardo. Se debe abordar la situación de otra manera agotando posibilidades, brindando atención veterinaria, alimento ante una mala situación económica, prestando cuchas, pero no condenándolos a vivir en un canil por el resto de su vida. La situación ahora quedará en manos de la justicia, quien determinará la situación no solo de los perros, si se darán en adopción, sino del dueño ante la justicia.