Ronaldinho confirmó que dio positivo para coronavirus

No parece ser el mejor año para Ronaldinho. El ex futbolista brasileño confirmó que contrajo coronavirus en las últimas horas, aunque llevó tranquilidad para todos sus seguidores al aclarar que no tiene síntomas y que se encuentra aislado.

“Hola amigos, familiares, fans, testé positivo en coronavirus, todo bien, ahora estoy asintomático, todo bien. Un gran abrazo para todos y que estén bien”, declaró el ex jugador del FC Barcelona en un video que publicó en sus redes sociales.

El astro del fútbol, el viernes, desde su hogar en Brasil, había publicado un mensaje para Pele por su cumpleaños número 80 y le agradeció a uno de los mejores futbolistas de la historia por todo lo que ha hecho por el deporte y por haber “abierto las puertas” a todos los que vinieron después de él.

Ahora, el ex jugador del PSG y del AC Milán, estará realizando el aislamiento en Belo Horizonte y cancelará su agenda por unos días. Ya anunció que se ausentará del evento en el Atlético Mineiro.