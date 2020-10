Vuelve la Champions League y será con público

Comienza la fase de grupos de la UEFA Champions League y habrá acción para varios argentinos en los partidos que se repartirán entre martes y miércoles. Messi con Barcelona, Di María, Icardi y Paredes en PSG, Agüero con el Manchester City, Dybala en Juventus y Lautaro en el Inter son algunos de los compatriotas que saldrán a la cancha por el torneo de clubes más importantes del planeta.

Aunque el coronavirus sigue circulando entre los jugadores (como recientemente la superestrella Cristiano Ronaldo) y amenazando la celebración de los partidos, la UEFA se dice sin embargo convencida de que "la temporada podrá jugarse en su totalidad, con el formato actual y con la final en Estambul".

La instancia no contempla, por el momento, una nueva Final a 8 como la improvisada en agosto en la capital de Portugal con los ocho cuartofinalistas.

Sin embargo, la UEFA se deja la posibilidad de decidir más adelante "principios que rijan la clasificación de los clubes para octavos de final", en caso de que la fase de grupos no pudiera completarse antes del 28 de enero de 2021.

Por el momento, todos los partidos están previstos en sus respectivos estadios, lo que debe permitir el regreso del público en algunos coliseos.

La UEFA anunció un regreso progresivo de los espectadores en todas sus competiciones. Se podrá ocupar hasta el 30% de la capacidad de cada estadio, aunque el aforo máximo efectivo será normalmente más bajo, en función de las restricciones locales.

Tal es el caso del duelo entre PSG y Manchester United, que se jugará a puertas cerradas por el toque de queda impuesto por las autoridades francesas, pero habrá por ejemplo 5.000 seguidores en Rennes para el gran debut del conjunto bretón en Champions contra el Krasnodar. El inicio de un largo camino hasta la final en Estambul.



LOS PARTIDOS DEL MARTES:

13.55: Zenit vs. Brujas (Grupo F)

13.55: Dinamo Kiev vs. Juventus (Grupo G)

16: Chelsea vs. Sevilla (Grupo E)

16: Rennes vs. Krasnodar (Grupo E)

16: Lazio vs. Borussia Dortmund (Grupo F)

16: Barcelona vs. Ferencvaros (Grupo G)

16: Paris Saint-Germain vs. Manchester United (Grupo H)

16: RB Leipzig vs. Basaksehir (Grupo H)

LOS PARTIDOS DEL MIÉRCOLES:

13.55: Salzburgo vs. Lokomotiv (Grupo A)

13.55: Real Madrid vs. Shakhtar (Grupo B)

16: Bayern Munich vs. Atlético de Madrid (Grupo A)

16: Inter de Milán vs. Borussia Monchengladbach (Grupo B)

16: Manchester City vs. Porto (Grupo C)

16: Olympiakos vs. Olympique Marsella (Grupo C)

16: Ajax vs. Liverpool (Grupo D)

16: Midtjylland vs. Atalanta (Grupo D)