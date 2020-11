Para el "Kily" González, "el partido con Banfield es una final"

Cristian "Kily" González, director técnico de Rosario Central, dijo este miércoles que el partido del viernes ante Banfield "es una final porque a lo mejor uno no pensaba que a esta altura Banfield tuviera tantos puntos", en referencia a que el próximo rival lidera la Zona 3 de la Copa Liga profesional con el puntaje ideal de 6 unidades.

El DT "canalla" señaló que "es un partido determinante porque tenemos la posibilidad de sumar tres puntos en casa y, en caso de hacerlo, nos daría la posibilidad de alcanzarlos y después nos quedarán otros tres partidos y nos daría grandes chances de clasificarnos" a la próxima fase.

En una videoconferencia organizada por Central en el predio de Arroyo Seco, el entrenador abundó que "más allá de que no soy esclavo de los sistemas, el otro día con River decidí jugar con ese esquema y me quedé conforme porque (el arquero "millonario" Franco) Armani fue la figura, lo quiere decir que lo fuimos a buscar".

El "Kily" González dijo que "más allá de que defendimos con tres tengo en la cabeza otra idea, otro esquema de atacar con mucha más gente, pero el orden puede ser uno y ellos tienen la posibilidad y la facilidad de moverse continuamente, y eso es lo que les pido a los muchachos".

Consultado sobre la lesión del arquero Josué Ayala y su reemplazo por Marcelo Miño, el DT dijo que "tengo plena confianza en Miño, por eso siempre digo que en el fútbol nunca se sabe cuándo puede llegar la oportunidad de jugar. Hablé con él, tiene muchas condiciones y una gran personalidad, más allá de que no tiene experiencia, pero todos hemos debutado un día y tiene mi total respaldo".

Consultado sobre la forma de defenderse de la velocidad del colombiano Mauricio Cuero, figura de Banfield, el "Kily" sostuvo que "lo fundamental es tapar a los lanzadores y sobre todo no perder pelotas tontas en la mitad de la cancha porque ellos tienen extremos muy rápidos. Lo hemos hablado para que nos respaldemos, que quedemos cortos y no quedemos mal parados".

En cuanto a un balance del equipo en estas dos fechas, el técnico respondió que "lo que me gustó fue el protagonismo y que es un plantel inteligente que sabe interpretar lo que les pedimos, una presión alta, mucha intensidad y buen manejo de pelota. Y no me gustó que muchas veces quedamos largos y que los errores que cometemos los pagamos caro".

"Los equipos se arman de atrás para adelante y tengo que ajustar muchos detalles, estoy continuamente hablando del tema defensivo, de las cosas que hacemos bien y de las que no hacemos bien. Cometimos errores y confío en que no vamos a cometerlos. Tenemos que atacar y ser protagonistas, pero quedar bien parados", analizó.

Con respecto al volante central Fabián Rinaudo, el entrenador "canalla" sostuvo que "todos tienen chances de jugar y si Fito está convocado tiene las mismas chances de todos. Lo que sí tenemos que seguir llevándolo y es una posibilidad más de estar en el once. Hoy no tengo definido el equipo, he probado variantes y lo voy a definir mañana", concluyó.