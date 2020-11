River le ganó a Central, pero no conformó a Gallardo

River alcanzó un justo éxito este sábado por la noche ante Rosario Central por 2 a 1, como local en el estadio de Independiente, en el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo 3 de la Copa de la Liga Profesional.

Desde un principio los “millonarios” se adueñaron de la pelota y del campo ante Rosario Central, que se plantó retrasado para esperar y evitar las llegadas adversarias; por eso las jugadas de pelota detenida fueron recursos para el local poniendo en peligro el arco de Josué Ayala.

Los de Marcelo Gallardo pudieron marcar el desnivel con el adelantamiento de Milton Casco, al que Central dejó muy libre, con lo que envió un pase en profundidad para Lucas Pratto, que cortinó dejando pasar el balón para la corrida de De La Cruz, el más destacado en el período inicial.

Así es que el uruguayo avanzó raudamente por la franja central y perfilado como centrodelantero, con un remate violento y a la izquierda venció la resistencia de Ayala para poner en ventaja a River.

#LPFxTNTsports | ¡No lo pudieron parar! De la Cruz recibió de Casco, encaró por el medio y abrió el pie ante el mano a mano con Ayala para romper el cero en Avellaneda.



River uD83CuDD9A Rosario Central pic.twitter.com/jqoScPGjlO — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) November 8, 2020

Sin dudas que las mejores intenciones fueron del conjunto de la banda roja, pero no resultaron más fructíferas por ese orden defensivo que le opuso el rival.

En el último cuarto de hora, Central paso de la discreta primera etapa a jugar más a la ofensiva, obligado a ir por la igualdad, con la conducción de Vecchio, que fue el más desequilibrante en el mediocampo.

Allí, sumaron una mayor movilidad de Gamba y Luciano Ferreya, quienes en un par de ocasiones pusieron en riesgo la valla de Franco Armani.

Al comenzar el complementario hubo otra actitud en el conjunto rosarino, con mayor vocación ofensiva poniendo en aprietos a la defensa "millonaria", como al primer minuto en que Vecchio exigió la intervención del guardavalla del seleccionado argentino.

Aun así, los "canallas" se vieron impedidos de continuar con buen ritmo su accionar ofensivo a consecuencia de la expulsión de Joaquín Laso por una falta a Gonzalo Montiel cuando este se escapaba para el gol, tras quedar fuera del camino el arquero visitante (16 min).

Central volvió a refugiarse más cerca de su área y River, con los ingresos de Jorge Carrascal y de Cristian Ferreira -por Santiago Sosa y Julián Álvarez, respectivamente-, recuperó el predominio en el medio y abasteció mejor a sus delanteros.

Con mucha insistencia, el local pudo aumentar la ventaja por medio de una "palomita" del "Oso" Pratto, tras una buena combinación colectiva.

#LPFxTNTsports | ¡Servida para el Oso! Pratto la metió de palomita tras un centro de Matías Suárez y River gana 2-0 en Avellaneda.



River uD83CuDD9A Rosario Central pic.twitter.com/NwGcTxqDbM — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) November 8, 2020

Más adelante, en tiempo adicionado, Vecchio pudo descontar para los “canallas” al convertir un penal por una falta a Gamba por parte de Paulo Díaz, que no termina aún de darle seguridad a la defensa del conjunto riverplatense.

#LPFxTNTsports | ¡No le dio chances! Emiliano Vecchio remató con gran categoría el penal y marcó el descuento final ante River.



River uD83CuDD9A Rosario Central pic.twitter.com/8CBvdP4lVs — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) November 8, 2020

Finalmente, River cortó una racha de tres fechas sin ganar como local -dos empates y una derrota-, además de recuperarse de la derrota ante Banfield el último martes, cuando mostró un flojo desempeño, aunque todavía le falta mejorar más.

Después de este triunfo, River junto a Central suman 3 puntos cada uno, siendo escoltas del único líder del Grupo 3, que es Banfield (6) y quedó último Godoy Cruz, sin unidades.

En la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, River visitará a Godoy Cruz, en Mendoza, el sábado 13 a las 21.15; mientras que Rosario Central recibirá a Banfield, el viernes próximo a las 19, en el Gigante de Arroyito.

El técnico no aprobó el rendimiento

Luego del triunfo, Marcelo Gallardo, no se mostró de acuerdo con el desempeño de sus dirigidos, al señalar que "en estos últimos dos partidos no jugamos bien. Somos conscientes cuando no jugamos bien, más allá de que esta vez nos tocó ganar".

Para agregar "estamos irreconocibles, es verdad, pero no tengo una respuesta precisa para explicarlo", indicó.